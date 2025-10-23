Από πνευμονική εμβολή επήλθε ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από κέντρο διασκέδασης.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πνευμονική εμβολή, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για να αποκτήσουν οι ιατροδικαστικές αρχές πλήρη εικόνα για τα αίτια του θανάτου της ανήλικης.

Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη πριν καταρρεύσει έξω από το κλαμπ

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη νεαρή μαθήτρια να πηγαίνει σε ψιλικατζίδικο με δύο φίλες της, λίγη ώρα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Δείχνει να είναι καλά και να ψάχνει τι θα αγοράσει.

Αφού ψώνισε κάποια πράγματα, στη συνέχεια επέστρεψε και πάλι στο νυχτερινό κέντρο.

Μετά από μία ώρα περίπου, η ανήλικη βγήκε και πάλι από το club για να πάρει λίγο αέρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωθε αδιαθεσία. Έκανε μερικά βήματα παραπατώντας και έπεσε σε μία τζαμαρία, η οποία όμως δεν θρυμματίστηκε. Λίγα λεπτά αργότερα, κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν, η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα για «ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18». Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Κατάθεση των φίλων της 16χρονης

Σύμφωνα με το Mega, τρία άτομα, δύο κορίτσια και ένα αγόρι που ήταν μαζί με τη 16χρονη εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και κλήθηκαν να καταθέσουν για το τι συνέβη το βράδυ του Σαββάτου. Όπως είπαν είχαν φύγει από το σπίτι, είχαν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, είχαν καταναλώσει αλκοόλ και στη συνέχεια πήγαν στο συγκεκριμένο όπου η 16χρονη ήπιε μία βότκα.

Στη συνέχεια αισθάνθηκε αδιαθεσία, βγήκε έξω και κατέρρευσε.