Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: «Οι φίλες έλεγαν ότι δεν είχε πιει πολύ – Το νοσοκομείο μας είπε ανακοπή» λέει ο παππούς της
Ελλάδα 22 Οκτωβρίου 2025 | 23:11

Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: «Οι φίλες έλεγαν ότι δεν είχε πιει πολύ – Το νοσοκομείο μας είπε ανακοπή» λέει ο παππούς της

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια βραδιά διασκέδασης στο Γκάζι κατέληξε σε τραγωδία για μια 16χρονη μαθήτρια, που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Κυριακής έπειτα από ανακοπή καρδιάς έξω από κλαμπ. Το κορίτσι ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε να πάρει αέρα και λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν, η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα για «ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18». Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Χάσαμε το κοριτσάκι μας»

Ο παππούς της ανήλικης μίλησε συγκλονισμένος στο newsit.gr: «Χάσαμε το κοριτσάκι μας, τον άγγελό μας. Από το νοσοκομείο μας είπαν για ανακοπή, αλλά περιμένουμε και τις τοξικολογικές. Οι φίλες της είπαν ότι δεν είχε πιει πολύ», δήλωσε, εξηγώντας πως η 16χρονη είχε ενημερώσει τη μητέρα της ότι θα καθυστερήσει λίγο εκείνο το βράδυ.

«Ένιωσε ζαλάδα, κάθισε στο πεζοδρόμιο και λιποθύμησε. Δεν είχε χτυπήματα, δεν είχε τίποτα. Έφυγε αμέσως το κοριτσάκι μας…», κατέληξε ο παππούς της, λίγες ώρες μετά την κηδεία.

«Είχε βγει με τις φίλες της βόλτα και κατά τις 23:00 το βράδυ κάλεσε την μητέρα της και της είπε “μαμά θα καθυστερήσω λίγο” και το κορίτσι καθυστέρησε ως τις 2 και οι φίλες της που ήταν μαζί μας είπαν ότι βγήκαν έξω από το μαγαζί αλλά έπρεπε να γυρίσουν μέσα για να κόψουν μια τούρτα και εκείνη την στιγμή αισθάνθηκε μια δυσφορία, ζαλάδα δεν μπορώ να καταλάβω και τι μας λένε οι φίλες της».

«Έκατσε λοιπόν στο πεζοδρόμιο και γονάτισε κάτω και χτύπησε πίσω σε μια τζαμαρία, αλλά ούτε η τζαμαρία έσπασε, ούτε αιμάτωμα είχε το παιδί ούτε τίποτα… “Έφυγε” αμέσως το κοριτσάκι μας, 16 ετών κοπελάρα, σήμερα κάναμε την κηδεία της και ακόμη δεν μπορώ να γυρίσω σπίτι μου», κατέληξε ο παππούς της.

Η νεκροψία θα ρίξει φως στα αίτια

Η ανήλικη φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ στο κλαμπ, ενώ έχουν ήδη κατασχεθεί ποτά και μπουκάλια από τις αρχές. Ο πατέρας της κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Ομόνοιας και έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε πως «οι διασώστες τη βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το club» και πως «στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε απνοϊκή και άσφυγμη». Όπως ανέφερε, εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης ουσιών πέραν του αλκοόλ, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Τρεις ακόμη ανήλικοι στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ίδιο βράδυ, από τον ίδιο δρόμο, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία άλλα τρία άτομα.

Markets
Vita.gr
World
Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός
Ελλάδα 22.10.25

Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός

Πολύτιμος χρόνος χάθηκε από την καθυστερημένη ενημέρωση της Αστυνομίας για τον θάνατο της ανήλικης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι - Άλλες δύο κλήσεις για μέθη και λιποθυμία από το ίδιο σημείο είχε δεχθεί το ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;

Αρκετές είναι οι συνομιλίες του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με τις Αρχές να αναμένουν το σύνολο των δεδομένων από την άρση απορρήτου.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Μπανάνες με 39 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στον Πειραιά – Η αξία ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ
Από την ΑΑΔΕ 22.10.25

Μπανάνες με 39 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στον Πειραιά - Η αξία ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες ενέργειες και αξιοποίηση πληροφοριών ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΓΔ ΣΔΟΕ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
Ελλάδα 22.10.25

Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Αστυνομία το πρωί της Κυριακής - Οι φίλοι της κάλεσαν το 166 όταν η ανήλικη έπεσε αναίσθητη στη μέση του δρόμου

Σύνταξη
Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας
Ελλάδα 22.10.25

Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας

Ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του με μια πετσέτα έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή - Ποτέ δεν είπε ότι ήθελε να σκοτώσει τη μητέρα του, λένε οι δικηγόροι του

Σύνταξη
Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι νεαροί στην μαραθώνια απολογία τους δεν έχουν πει όλη την αλήθεια.

Σύνταξη
Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών
Ελλάδα 22.10.25

Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία, αξιοποιώντας τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και απομαγνητοφωνήσεις, κατέληξε στην εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Καλλιθέα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
Ελλάδα 22.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Αγορά ακινήτων 22.10.25

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ
Champions League 22.10.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Άγιαξ
Champions League 22.10.25

LIVE: Τσέλσι – Άγιαξ

LIVE: Τσέλσι – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Άγιαξ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 22.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών Σάντρο Γκότζι
Δήλωση Γκότζι 22.10.25

Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών

«Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών και ευρωβουλευτής, Σάντρο Γκότζι

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Σλάβια Πράγας
Champions League 22.10.25

LIVE: Αταλάντα – Σλάβια Πράγας

LIVE: Αταλάντα – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Σλάβια Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους
Champions League 22.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Τότεναμ
Champions League 22.10.25

LIVE: Μονακό – Τότεναμ

LIVE: Μονακό – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Τότεναμ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ
Champions League 22.10.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)
«Ναι, τα πουλιά» 22.10.25

«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)

Οι Έμα Στόουν και Τζέσι Πλίμονς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», μίλησαν για μια θεωρία που τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον - Αλλά ο Σταύρος Χαλκιάς είχε άλλη γνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε
Champions League 22.10.25

Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε

Μετά τις ήττες από την Αρσεναλ και την Ντόρτμουντ η Αθλέτικ Μπιλπμάο έκανε…σεφτέ, σταματώντας το σερί της Καραμπάγκ που μετρούσε δυο νίκες. Χρυσή αλλαγή ο Ναβάρο, MVP ο Γκουρουθέτα με δυο γκολ!`

Βάιος Μπαλάφας
Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές κατά Euroleague: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 22.10.25

Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»

Οι Φενέρμπαχτσε και Ανατολού Εφές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση πως αρνούνται την επιστροφή Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ, παρά την ανακοίνωση της Euroleague.

Σύνταξη
Άρης: Χάνει τον Καντεβέρε ξανά λόγω τραυματισμού
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Άρης: Χάνει τον Καντεβέρε ξανά λόγω τραυματισμού

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε, μετά τον τραυματισμό του στη σημερινή (22/10) προπόνηση έδειξαν ότι υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Θα υποβληθεί σε επέμβαση

Σύνταξη
Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός
Ελλάδα 22.10.25

Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός

Πολύτιμος χρόνος χάθηκε από την καθυστερημένη ενημέρωση της Αστυνομίας για τον θάνατο της ανήλικης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι - Άλλες δύο κλήσεις για μέθη και λιποθυμία από το ίδιο σημείο είχε δεχθεί το ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour
Icon 22.10.25

Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour

Το 2025 ήταν η χρονιά της Ντέμι Μουρ, της 62χρονης σταρ του Χόλιγουντ που ξέρει πια ότι δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρεις όλα σε αυτή τη ζωή, αρκεί να θες να μαθαίνεις 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;

Αρκετές είναι οι συνομιλίες του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με τις Αρχές να αναμένουν το σύνολο των δεδομένων από την άρση απορρήτου.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο