Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: «Οι φίλες έλεγαν ότι δεν είχε πιει πολύ – Το νοσοκομείο μας είπε ανακοπή» λέει ο παππούς της

Μια βραδιά διασκέδασης στο Γκάζι κατέληξε σε τραγωδία για μια 16χρονη μαθήτρια, που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Κυριακής έπειτα από ανακοπή καρδιάς έξω από κλαμπ. Το κορίτσι ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε να πάρει αέρα και λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν, η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα για «ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18». Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Χάσαμε το κοριτσάκι μας»

Ο παππούς της ανήλικης μίλησε συγκλονισμένος στο newsit.gr: «Χάσαμε το κοριτσάκι μας, τον άγγελό μας. Από το νοσοκομείο μας είπαν για ανακοπή, αλλά περιμένουμε και τις τοξικολογικές. Οι φίλες της είπαν ότι δεν είχε πιει πολύ», δήλωσε, εξηγώντας πως η 16χρονη είχε ενημερώσει τη μητέρα της ότι θα καθυστερήσει λίγο εκείνο το βράδυ.

«Ένιωσε ζαλάδα, κάθισε στο πεζοδρόμιο και λιποθύμησε. Δεν είχε χτυπήματα, δεν είχε τίποτα. Έφυγε αμέσως το κοριτσάκι μας…», κατέληξε ο παππούς της, λίγες ώρες μετά την κηδεία.

«Είχε βγει με τις φίλες της βόλτα και κατά τις 23:00 το βράδυ κάλεσε την μητέρα της και της είπε “μαμά θα καθυστερήσω λίγο” και το κορίτσι καθυστέρησε ως τις 2 και οι φίλες της που ήταν μαζί μας είπαν ότι βγήκαν έξω από το μαγαζί αλλά έπρεπε να γυρίσουν μέσα για να κόψουν μια τούρτα και εκείνη την στιγμή αισθάνθηκε μια δυσφορία, ζαλάδα δεν μπορώ να καταλάβω και τι μας λένε οι φίλες της».

«Έκατσε λοιπόν στο πεζοδρόμιο και γονάτισε κάτω και χτύπησε πίσω σε μια τζαμαρία, αλλά ούτε η τζαμαρία έσπασε, ούτε αιμάτωμα είχε το παιδί ούτε τίποτα… “Έφυγε” αμέσως το κοριτσάκι μας, 16 ετών κοπελάρα, σήμερα κάναμε την κηδεία της και ακόμη δεν μπορώ να γυρίσω σπίτι μου», κατέληξε ο παππούς της.

Η νεκροψία θα ρίξει φως στα αίτια

Η ανήλικη φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ στο κλαμπ, ενώ έχουν ήδη κατασχεθεί ποτά και μπουκάλια από τις αρχές. Ο πατέρας της κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Ομόνοιας και έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε πως «οι διασώστες τη βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το club» και πως «στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε απνοϊκή και άσφυγμη». Όπως ανέφερε, εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης ουσιών πέραν του αλκοόλ, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Τρεις ακόμη ανήλικοι στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ίδιο βράδυ, από τον ίδιο δρόμο, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία άλλα τρία άτομα.