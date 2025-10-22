Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός

Με αρκετές ώρες καθυστέρηση ενημερώθηκε η Αστυνομία για τον θάνατο της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού ήταν αυτός που πήγε την Κυριακή στο ΑΤ Ομόνοιας και ενημέρωση τι είχε συμβεί προσκομίζοντας και την αναγγελία θανάτου της κόρης του που μόλις είχε παραλάβει από το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι δεν ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ούτε από το ΕΚΑΒ όταν παρέλαβε την 16χρονη στο Γκάζι, ούτε και το νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Το σημείο βρέθηκε η 16χρονη

Η καθυστέρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και στοιχεία που θα έριχναν φως στις συνθήκες θανάτου της 16χρονης.

Χθες μετέβησαν στο νυχτερινό κέντρο αστυνομικοί που κατάσχεσαν μπουκάλια αλκοόλ για δειγματοληπτικό έλεγχο. Δεν υπήρχαν κάμερες στο μαγαζί και έτσι αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από τα γύρω καταστήματα.

Στην κατάθεσή τους οι άλλοι τρεις ανήλικοι που ήταν στην παρέα του κοριτσιού, ανέφεραν πως κατανάλωσαν από δύο βότκες ο καθένας.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Προστασία Ανηλίκων η οποία διέταξε νεκροψία – νεκροτομή και να ληφθούν δείγματα για τοξικολογίες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν 16χρονη υπέστη ανακοπή από αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, έγινε κλήση στο 166 στη 1.50 ξημερώματα Κυριακής για ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18 στο Γκάζι. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα σε 7 λεπτά και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε αναπνοή και σφυγμό.

Ξεκίνησαν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) η οποία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι τον Ευαγγελισμό όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της 16χρονης.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες οι διασώστες του ΕΚΑΒ εντόπισαν την ανήλικη κοντά στο κλαμπ χωρίς να γνωρίζουν αν είχε βγει από το κατάστημα ή αν βρέθηκε εκεί από άλλο σημείο.

Επίσης εξετάζεται η χρήση ουσιών, πέραν του αλκοόλ και γι’ αυτό θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο βράδυ από το ίδιο σημείο άλλες δύο γυναίκες, 19 και 26 ετών μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό λόγω μέθης.