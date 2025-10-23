Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης, που «έσβησε» έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου 2025.

Φως στα αίτια του θανάτου της να δώσουν η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Επίσης τα ποτά που κατασχέθηκαν από το κλαμπ στο οποίο διασκέδαζε η 16χρονη και τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά ίσως ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ήταν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής. Το κορίτσι ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε να πάρει αέρα και λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν, η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα για «ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18». Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία με αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος για την έρευνα της υπόθεσης.

Ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Η ανήλικη φαίνεται πως πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αφού πρώτα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Την συγκεκριμένη νύχτα στην περιοχή όπου βρέθηκε νεκρή η 16χρονη, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία άλλα τρία άτομα.