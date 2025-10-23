newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γκάζι: Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ – Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ελλάδα 23 Οκτωβρίου 2025 | 07:40

Γκάζι: Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ – Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις

H Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης, που «έσβησε» έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου 2025.

Φως στα αίτια του θανάτου της να δώσουν η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Επίσης τα ποτά που κατασχέθηκαν από το κλαμπ στο οποίο διασκέδαζε η 16χρονη και τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά ίσως ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ήταν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής. Το κορίτσι ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε να πάρει αέρα και λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν, η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα για «ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18». Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το κορίτσι ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε να πάρει αέρα και λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία με αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος για την έρευνα της υπόθεσης.

Ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Η ανήλικη φαίνεται πως πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αφού πρώτα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Την συγκεκριμένη νύχτα  στην περιοχή όπου βρέθηκε νεκρή η 16χρονη, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία άλλα τρία άτομα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Φυσικό αέριο
Ρωσικό αέριο: Ξεκινά το παζάρι στην ΕΕ – Τι θα γίνει με τον Turkstream

Ρωσικό αέριο: Ξεκινά το παζάρι στην ΕΕ – Τι θα γίνει με τον Turkstream

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 κατηγορουμένων – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα
Παράνομες επιδοτήσεις 23.10.25

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σύνταξη
Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός
Ελλάδα 22.10.25

Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός

Πολύτιμος χρόνος χάθηκε από την καθυστερημένη ενημέρωση της Αστυνομίας για τον θάνατο της ανήλικης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι - Άλλες δύο κλήσεις για μέθη και λιποθυμία από το ίδιο σημείο είχε δεχθεί το ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;

Αρκετές είναι οι συνομιλίες του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με τις Αρχές να αναμένουν το σύνολο των δεδομένων από την άρση απορρήτου.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Μπανάνες με 39 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στον Πειραιά – Η αξία ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ
Από την ΑΑΔΕ 22.10.25

Μπανάνες με 39 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στον Πειραιά - Η αξία ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες ενέργειες και αξιοποίηση πληροφοριών ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΓΔ ΣΔΟΕ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
Ελλάδα 22.10.25

Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Αστυνομία το πρωί της Κυριακής - Οι φίλοι της κάλεσαν το 166 όταν η ανήλικη έπεσε αναίσθητη στη μέση του δρόμου

Σύνταξη
Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας
Ελλάδα 22.10.25

Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας

Ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του με μια πετσέτα έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή - Ποτέ δεν είπε ότι ήθελε να σκοτώσει τη μητέρα του, λένε οι δικηγόροι του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 κατηγορουμένων – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα
Παράνομες επιδοτήσεις 23.10.25

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης

Σύνταξη
Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας
Οικονομία 23.10.25

Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας

Τι διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης και την απορρόφηση πόρων – Στο στόχαστρο οι διοικητές παραλείψεις 

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς

Ποιος είναι ο στόχος της επιτροπής διεύρυνσης που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ- Η ολιγομελής ομάδα, ο ρόλος Σκανδαλίδη και η στρατηγική του «επαναπατρισμού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σύνταξη
Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις
Οικονομία 23.10.25

Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις

Οδηγός με 10 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις λεπτομέρειες για τον ορισμό της απόλυτης πλειοψηφίας ώστε να δοθεί άδεια ανοικοδόμησης και για το πώς θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ιδιοκτησίες όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης
Culture Live 23.10.25

Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης

Ένα ξεχασμένο παλαιολιθικό αντικείμενο σε μουσείο της Γερμανίας αποκαλύπτει το αρχαιότερο μπλε χρώμα της Ευρώπης. Η ανακάλυψη των 13.000 ετών φέρνει νέα φως στην καλλιτεχνική φαντασία των πρώτων ανθρώπων

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τελετουργία οργής: Γιατί τόσες πολλές γυναίκες στρέφονται στο θεραπευτικό ουρλιαχτό
AAAA 23.10.25

Τελετουργία οργής: Γιατί τόσες πολλές γυναίκες στρέφονται στο θεραπευτικό ουρλιαχτό

Νιώθεις πως το στρες σε πλακώνει και είσαι ένα βήμα πριν εκραγείς; Ίσως ένα ουρλιαχτό στο κενό —μόνος ή με φίλους— να είναι ακριβώς η θεραπεία που χρειαζόμασταν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη
Stories 23.10.25

Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη

Η Ευρώπη, γεμάτη ιστορία και μυστήριο, φιλοξενεί μερικά από τα πιο στοιχειωμένα μέρη του κόσμου, όπου οι θρύλοι για φαντάσματα και υπερφυσικά φαινόμενα ζωντανεύουν ακόμη και σήμερα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret
«Σας αγαπώ» 23.10.25

Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret

«Δεν έχω ανακτήσει ακόμα τις δυνάμεις μου μετά από όλη την ιστορία με το νοσοκομείο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα», δήλωσε η Μπέλα Χαντίντ για την εμφάνιση της στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο