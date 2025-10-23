newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Δεν υπήρξε κλήση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία
Ελλάδα 23 Οκτωβρίου 2025 | 11:02

ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Δεν υπήρξε κλήση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία

Τι λέει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Διαψεύδει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, τόσο τον υπουργό Υγείας όσο και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», που έκαναν λόγο για ενημέρωσή της σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι.

«Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία», επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι. Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Action 24 τόνισε χαρακτηριστικά ότι «το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ».

«Ο πατέρας 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του»

«Μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το γνωρίζω. Οι γιατροί όταν διαπίστωσαν τον θάνατο το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή και παράλληλα ενημέρωσαν τους γονείς» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας. «Όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι» είπε ακόμα ο κ. Γεωργιάδης προσθέτοντας πως «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία και η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα όπως γίνεται σε περιπτώσεις ύποπτου θανάτου».

Από την πλευρά του το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ανέφερε νωρίτερα σε σχετική ανακοίνωση για την ανήλικη ότι «με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας,  μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου».

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

«Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση  σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας,  μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Δημογλίδου: Δεν κατανοούμε γιατί δεν έγινε κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης

Μιλώντας στο OPEN για το θέμα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι είναι εύκολο να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κλήση στο κέντρο της Άμεσης δράσης συμπληρώνοντας πως δεν υπήρξε καμία επικοινωνία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η ίδια σημειώνει πως αν και δεν υπάρχει τρόπος για να εντοπιστεί κλήση σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα, υπήρξε επαφή με τους αστυνομικούς οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν δέχθηκαν κάποια κλήση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Συμπληρώνοντας είπε πως «ακόμη κι αν δεχθούμε ότι έγινε κλήση προς το ΑΤ, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε κάποια κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης».

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αιχμές άφησε ο γιος του Βαλυράκη για πλημμελή έρευνα των αρχών – «Ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και στο πρόσωπο»
Ελλάδα 23.10.25

Αιχμές άφησε ο γιος του Βαλυράκη για πλημμελή έρευνα των αρχών – «Ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και στο πρόσωπο»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, με τον γιο του να σχολιάζει την κατάσταση στην οποία είδε τον πατέρα του μετά τον θάνατό του

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σχολεία: Χημικά και κρότου λάμψης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαμαρτύρονται για συγχωνεύσεις τμημάτων
Δείτε βίντεο 23.10.25

Χημικά και κρότου λάμψης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαμαρτύρονται για συγχωνεύσεις τμημάτων

Τα ΜΑΤ υποδέχτηκαν τους συλλόγους εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο - Κινητοποιήσεις στα σχολεία για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Σύνταξη
Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές
Ελλάδα 23.10.25

Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές

Η ραγδαία αύξηση των μελών στην ομάδα Alarm Moto, που είχε ξεπεράσει τις 170.000 μόνο στην Αττική χτύπησε «κόκκινο» στην Τροχαία - Οι κινήσεις των διαχειριστών που συνελήφθησαν και τα σχέδια για εμπορική εκμετάλλευση

Δήμητρα Τριανταφύλλου - Δημήτρης Πέρρος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 συλληφθέντων – Έφτασαν στη ΓΑΔΑ
Παράνομες επιδοτήσεις 23.10.25 Upd: 10:57

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έφτασαν στην Αθήνα (βίντεο)

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα - Θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη ΓΑΔΑ

Σύνταξη
Γκάζι: Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ – Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις
Στο Γκάζι 23.10.25 Upd: 09:30

Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις

H Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σύνταξη
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
