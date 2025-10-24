newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 09:04
Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γκάζι: Σε κατάληψη το σχολείο που πήγαινε η 16χρονη – «Ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας»
Ελλάδα 24 Οκτωβρίου 2025 | 09:22

Γκάζι: Σε κατάληψη το σχολείο που πήγαινε η 16χρονη – «Ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας»

Σε κατάληψη του σχολείου τους προχώρησαν οι συμμαθητές της 16χρονης που άφησε την τελευταία της πνοή στο Γκάζι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Υπό κατάληψη τελεί το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η 16χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή έξω από μπαρ στο Γκάζι, την ίδια ώρα που αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου της.

Το δεκαπενταμελές του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση για τα αίτια πίσω από την κατάληψη του σχολείου της ανήλικης. Όπως τονίζεται, οι μαθητές προχώρησαν στην συγκεκριμένη κίνηση ως δείγμα σεβασμού προς την ανήλικη.

Υποστηρίζουν ότι η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας, κάτι το οποίο, όμως, δεν συνέβη.

Η ανακοίνωση του δεκαπενταμελούς για την 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι

«Η κατάληψή μας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας που “έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου μας χειρίστηκε αυτή την απώλεια, χωρίς την ευαισθησία και τον σεβασμό που μια τέτοια στιγμή απαιτεί. Την ημέρα του τραγικού γεγονότος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε την μνήμη της, κάτι που έγινε δεκτό ύστερα από έντονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας — όπως και θα έπρεπε. Ωστόσο, στις 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, γεγονός που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της συμμαθήτριάς μας. Επιπλέον, η αναφορά ότι “εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη, προσβλητική και ακατάλληλη σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή. Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου ασέβεια το γεγονός ότι, μέσα σε αυτή τη θλιβερή περίοδο, συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας».

15μελές ΠΕ.ΠΑ.Δ Ταύρου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κίνηση: Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Της υπομονής 24.10.25

Αυξημένη κίνηση με ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Μεσογείων, κυρίως στη συμβολή με την Κατεχάκη - Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές
Ελλάδα 24.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές

Το τραγουδούσε ο ίδιος: «Να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ». Και το εννοούσε. Εμπνεόταν από τους στίχους και τα σπαράγματά τους δημιουργώντας από το μηδέν τα δικά του τραγούδια

Δημήτρης Δουλγερίδης
Δημήτρης Δουλγερίδης
Μεσσηνία: Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό
Ελλάδα 23.10.25

Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό

Οι αστυνομικοί αναλύουν τις άρσεις των κινητών τηλεφώνων από την περιοχή του κάμπινγκ για να εξακριβώσουν τις κινήσεις των δραστών, αλλά και για να εντοπίσουν τον ηθικό αυτουργό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)
Europa League 24.10.25

«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)

Έξαλλος μετά την απόφασή του να μην καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Λιλ και κατά του ΠΑΟΚ, ο Ολιβιέ Λετάνγκ τα έβαλε με τη διαιτησία και τον Νταμπάνοβιτς

Σύνταξη
Λευτέρης Πετρούνιας: Η μεγάλη ώρα για τον «άρχοντα» των κρίκων – Πάει για ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Γυμναστική 24.10.25

Η μεγάλη ώρα για τον Πετρούνια - Πάει για ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Για έβδομη φορά στην καριέρα του, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα λάβει μέρος στον τελικό των κρίκων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα (13:12, ΕΡΤ2 Σπορ), θέλοντας στη Τζακάρτα να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο…

Σύνταξη
Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»
Σχέδιο νόμου 24.10.25

Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με την μη είσπραξη προστίμων για οδικές παραβάσεις από τους Δήμους, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό έσοδο για τους ΟΤΑ.

Σύνταξη
Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της
Αntipoverty Network 24.10.25

Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της

Το 2022 δημοσιοποιήθηκε η Έθνικη Στρατηγική για τη Μείωση της Φτώχειας. Έκτοτε ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, φωτίζει τι πήγε λάθος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνηση: Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Της υπομονής 24.10.25

Αυξημένη κίνηση με ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Μεσογείων, κυρίως στη συμβολή με την Κατεχάκη - Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
H πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ από το δικαστήριο με χειροπέδες (pic)
Μπάσκετ 24.10.25

H πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ από το δικαστήριο με χειροπέδες (pic)

Ο Τέρι Ροζίερ οδηγήθηκε στο δικαστήριο με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή του από το FBI για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, ενώ εντύπωση προκάλεσε η επιλογή φούτερ του κατηγορούμενου.

Σύνταξη
Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»
Μπάσκετ 24.10.25

Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»

Ο θρυλικός γκαρντ των Ντιτρόιτ Πίστονς Αϊζάια Τόμας, ονομάτισε τον παίκτη που τον δυσκόλεψε περισσότερο και προκάλεσε έκπληξη καθώς δεν ανέφερε κάποιον εκ των τω Τζόρνταν, Μάτζικ ή Μπέρντ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά
in Confidential 24.10.25

Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά… όταν ζητάνε δασκάλους και τρώνε χημικά

Όποιος διαμαρτύρεται για τα κενά στα σχολεία θα ψεκάζεται από τους πραιτοριανούς της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπας και γλιτώσει την εξαΰλωση. Η, προς παρόν, ανακωχή Μητσοτάκη-Δένδια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο
«Η ασόβαρη γενιά» 24.10.25

Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο

Τέσσερις ληστές, επτά λεπτά και 88 εκατομμύρια. Η μεγάλη επιχείρηση στο Λούβρο δεν είναι απλά γεγονός, είναι φαινόμενο. Και η Gen Z δεν χάνει την ευκαιρία της να τοποθετηθεί  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο