Υπό κατάληψη τελεί το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η 16χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή έξω από μπαρ στο Γκάζι, την ίδια ώρα που αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου της.

Το δεκαπενταμελές του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση για τα αίτια πίσω από την κατάληψη του σχολείου της ανήλικης. Όπως τονίζεται, οι μαθητές προχώρησαν στην συγκεκριμένη κίνηση ως δείγμα σεβασμού προς την ανήλικη.

Υποστηρίζουν ότι η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας, κάτι το οποίο, όμως, δεν συνέβη.

Η ανακοίνωση του δεκαπενταμελούς για την 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι

«Η κατάληψή μας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας που “έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου μας χειρίστηκε αυτή την απώλεια, χωρίς την ευαισθησία και τον σεβασμό που μια τέτοια στιγμή απαιτεί. Την ημέρα του τραγικού γεγονότος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε την μνήμη της, κάτι που έγινε δεκτό ύστερα από έντονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας — όπως και θα έπρεπε. Ωστόσο, στις 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, γεγονός που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της συμμαθήτριάς μας. Επιπλέον, η αναφορά ότι “εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη, προσβλητική και ακατάλληλη σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή. Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου ασέβεια το γεγονός ότι, μέσα σε αυτή τη θλιβερή περίοδο, συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας».

15μελές ΠΕ.ΠΑ.Δ Ταύρου».