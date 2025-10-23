Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

Μεγάλα είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για τη διαχείριση από τις Αρχές του περιστατικού με την 16χρονη που έπεσε νεκρή έξω από club στο Γκάζι.

Συγκλονίζουν πλάνα από τη στιγμή της κατάρρευσης της 16χρονης έξω από το κλαμπ.

Το βασικό είναι γιατί η Αστυνομία πήγε να συλλέξει στοιχεία από το κλαμπ και να πάρει δείγματα από τα μπουκάλια με καθυστέρηση δύο ημερών.

Τα πλάνα από το Γκάζι:

Ερωτήματα, κενά, καθυστερήσεις

Το 16χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο χωρίς συνοδό.

Το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι έγινε κλήση από το νοσοκομείο στο ΑΤ Συντάγματος, χωρίς να έχει ακόμα αποσαφηνιστεί αν η κλήση απαντήθηκε.

Η ΕΛ.ΑΣ. απαντά ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ.

«Αν όντως η προσπάθεια επικοινωνίας ή οποιαδήποτε επικοινωνία έχει γίνει με το σταθερό τηλέφωνο ενός αστυνομικού τμήματος, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καταγραφή και δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, παρά μόνο από τη μαρτυρία των αστυνομικών οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει επικοινωνήσει κανένας από το νοσοκομείο», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Αμέσως η εφημερεύουσα προϊσταμένη, νοσηλεύτρια πήρε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος, σήκωσε το τηλέφωνο αστυνομικός, περιέγραψε το περιστατικό και ζήτησε την παρέμβαση της Αστυνομίας. Ο αστυνομικός δήλωσε αναρμόδιος και παρέπεμψε στον αστυνομικό υπηρεσίας. Έπαιρναν τηλέφωνο συνεχώς και δεν το σήκωναν», λέει από την πλευρά του ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Η Αστυνομία ενημερώνεται τελικά για τον θάνατο από τον πατέρα της 16χρονης την Κυριακή το μεσημέρι, οπότε καταγγέλλει το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας. Η Υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πήγε στο κλαμπ για συλλέξει στοιχεία την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΕΚΑΒ το ίδιο βράδυ είχε δεχτεί ακόμα τρεις κλήσεις για λιποθυμίες στην ίδια περιοχή.

Κριτικές πάντως, παλαιότερες αλλά και πρόσφατες, για το συγκεκριμένο κλαμπ αν μη τι άλλο προβληματίζουν, αναφέρεται σε ρεπορτάζ του MEGA.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί. Και μία πολύ μικρή ποσότητα αλκοόλ σε ανήλικα παιδιά λόγω σωματοδομής και βάρους προκαλεί στον οργανισμό επιβλαβή αποτελέσματα.

«Οι συνέπειες αυτές μπορεί να είναι απλή ζάλη, απώλεια του ελέγχου αλλά μπορεί να είναι και πιο σοβαρές, όπως είναι κόμμα, ακόμα και θάνατος», λέει η Ευφροσύνη Τσεκούρα, διευθύντρια παιδιατρικής στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο νόμος πάντως είναι ξεκάθαρος, καθώς αδίκημα θεωρείται ακόμα και η παρουσία ενός παιδιού κάτω των 17 σε τέτοιους χώρους, εκτός κι αν πρόκειται για ιδιωτική εκδήλωση, συνοδεία γονέων.

Το ρεπορτάζ του MEGA: