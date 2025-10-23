«Θα κινηθούμε ανάλογα με τις τοξικολογικές» λέει ο πατέρας της 16χρονης που πέθανε έξω από κλαμπ – «Μπαλάκι» οι ευθύνες

Τα αποτελέσματα των τοξικολογιών εξετάσεων της 16χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο στο Γκάζι, έπειτα από την κατανάλωση αλκοόλ στο Γκάζι, αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις και να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια της έρευνας.

Όπως αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πνευμονική εμβολή ως αιτία θανάτου, ωστόσο οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων της 16χρονης.

«Κι εμένα στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάτι, γιατί δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω κάποιο μαγαζί ή κάποιον άνθρωπο χωρίς να έχω κάποια στοιχεία στα χέρια μου ή χωρίς να έχει βγει ιατροδικαστική έκθεση. Μόνο με εικασίες και υποθέσεις» σημείωσε ο πατέρας της 16χρονης.

«Θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας»

«Με πήραν κατευθείαν οι φίλοι της τηλέφωνο και πήγα στους φίλους της πρώτα και μου λένε έτσι κι έτσι, γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς, ήταν 02:30 το βράδυ, κι εκεί τέλος πάντων στο νοσοκομείο έγινε αυτό που έγινε το μοιραίο», τόνισε ο πατέρας της ανήλικης μιλώντας στο MEGA.

«Ήταν 10 άτομα, δεν ήταν τρία κορίτσια, ήταν 10 άτομα. Βγήκαν έξω για να πούνε καληνύχτα να φύγουνε. Αυτό ξέρω. Ήρεμα και ωραία χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι το 16χρονο κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα.

«Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια, οπότε θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση, κι από εκεί και μετά οτιδήποτε, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει» πρόσθεσε.

«Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μου»

Μιλώντας για την κατάσταση της υγείας της άτυχης 16χρονης, ο πατέρας της υπογράμμισε ότι είχε κάποια ζητήματα, όμως δεν ήταν σοβαρά.

«Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι. Προσπαθήσανε να κάνουνε αντίδοτα για ουσίες, για αλκοόλ, για όλα αυτά. Έχουν έναν αιφνίδιο θάνατο, τον οποίο προσπαθούσαν να επαναφέρουν ένα παιδί, δεν μπορούν να έχουν τοξικολογική εξέταση εκείνη την στιγμή να δούνε αν υπάρχει κάποιο… Αυτοί κάνανε αυτό που πρέπει να κάνουνε. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι… τέλος πάντων έχει λιποθυμήσει ή τέλος πάντων έχει σταματήσει η καρδιά του, προσπαθούν να τον επαναφέρουν στην ζωή, δεν κοιτάνε να δούνε αν έχει… Τα αίτια δεν μπορούν να τα γνωρίζουν, γι’ αυτό πράξανε όπως πράξανε. Βάλανε αντίδοτα για ναρκωτικά, βάλανε αντίδοτα για αλκοόλ, βάλανε ό,τι πρέπει να κάνουνε τέλος πάντων. Χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές» συμπλήρωσε.

«Τώρα, από εκεί και πέρα, το παιδί δεν επανήλθε, κάτι επίσημο στα χέρια μου δεν έχω… Το μόνο επίσημο πράγμα που έχω στα χέρια μου αυτήν την στιγμή είναι η φωτογραφία του παιδιού μου», κατέληξε ο πατέρας της 16χρονης.

«Μπαλάκι» οι ευθύνες

Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 16χρονης, οι ευθύνες για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε γίνονται «μπαλάκι» μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και νοσοκομείου.

Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία υποστηρίζει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και πως δεν ενημερώθηκε ποτέ από το ΕΚΑΒ και τον Ευαγγελισμό, ενώ το νοσοκομείο απαντά ότι ενημέρωσε ως όφειλε το αστυνομικό τμήμα.

Μιλώντας στο MEGA, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου υποστήριξε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ ή κάποιας ουσίας με τον θάνατό της».

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι αυτό το παιδί εισήλθε στο κατάστημα μαζί με την παρέα της και κατανάλωσε αλκοόλ, φαίνεται από τα στοιχεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να εξεταστούν και τα δείγματα που πήραν οι αστυνομικοί από την έρευνα στο κατάστημα «γιατί αν έχουμε και νοθευμένο αλκοόλ καταλαβαίνετε ότι είναι επιβαρυντικό για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος».

<br />

Τα κρίσιμα δεδομένα

«Η πνευμονική εμβολή που από ό,τι κατάλαβα είναι η αρχική αιτία που έδωσαν οι συνάδελφοί μου, είναι μία αιτία η οποία προφανώς είναι και η τελική αιτία θανάτου», σημείωσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μιλώντας στο MEGA.

Όπως τόνισε, ο κ. Λέων, οι τοξικολογικές αναλύσεις θα είναι αυτές που «θα μας δείξουν την όποια κατανάλωση είχε κάνει το παιδί», αλλά και οι «ιστολογικές αναλύσεις οι οποίες θα μας αποκαλύψουν εάν και εφόσον υπήρχε πράγματι κάποιο παθολογικό πρόβλημα».

<br />

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κατάστημα της περιοχής, η 16χρονη με μία φίλης της λίγο νωρίτερα βρίσκονται σε ένα ψιλικατζίδικο προκειμένου να αγοράσουν κάποια πράγματα λίγο πριν πάνε στο νυχτερινό κέντρο. Δεν είναι καθαρό αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ και πριν την είσοδο στο κλαμπ, φαίνεται όμως στα πλάνα πως η κοπέλα ως εκείνη την ώρα είναι καλά.

«Δεν είχε πιει πολύ» λένε από το κλαμπ

Την ώρα που η απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους είναι σε ισχύ, η πλευρά του κλαμπ παραδέχεται ότι η 16χρονη είχε πιει αλκοόλ, όμως ισχυρίζεται ότι δεν ήταν πολύ για να της δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.

«Γίνεται, βεβαίως και γίνεται έλεγχος. Εγώ επειδή ρώτησα, μου λένε δεν έχει πιει πολύ αλκοόλ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, μιλώντας στο MEGA, υπογραμμίζοντας ότι στο κατάστημά του γίνεται έλεγχος στους ανήλικους σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ.

«Βγήκε έξω, έστειλα και εγώ για μάρτυρες όλα τα παιδιά που ήταν μπροστά της υποδοχής. Το κορίτσι βγήκε έξω, δύο πολυκατοικίες πιο κάτω έπεσε, χτύπησε το κεφάλι της, έχασε τις αισθήσεις της, δεν της βρήκαν σφυγμό, ενημερωθήκαμε κι εμείς ότι έφυγε και εμείς τα έχουμε παίξει» συμπλήρωσε ο ιδιοκτήτης του κλαμπ.