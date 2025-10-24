Ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το κορίτσι διασκέδαζε με την παρέα του από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου σε φιλικό σπίτι, πίνοντας ένα μπουκάλι βότκα το οποίο είχαν προμηθευτεί από ψιλικατζίδικο.

Στην συνέχεια αποφάσισαν να συνεχίσουν σε νυχτερινό κέντρο στο οποίο μπήκε συνοδεία ενήλικων φίλων της. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε κατανάλωση αλκοόλ και λίγη ώρα αργότερα η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε από το κλαμπ και κατέρρευσε.

Στα 7 λεπτά, έφτασε το ΕΚΑΒ και της έγινε ΚΑΡΠΑ. Επιπλέον πριν έρθει το ΕΚΑΒ είχαν προσπαθήσει έξω από το μαγαζί να της κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση επίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα για «ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18».

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου μεταφέρθηκε το παιδί, οι γιατροί δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το κορίτσι.

Ως επίσημη αιτία θανάτου της 16χρονης καταγράφηκε το πνευμονικό οίδημα. Ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για να αποκτήσουν οι ιατροδικαστικές αρχές πλήρη εικόνα για τα αίτια του θανάτου της ανήλικης.

Η νεαρή κοπέλα είχε φύσημα στην καρδιά και οι γονείς της της είχαν συστήσει ιδιαίτερη προσοχή. Παρόλα αυτά, «πόλεμος» έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ. και του υπ. Υγείας για τον θάνατο της κοπέλας.

«Δεν μπορώ να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω την κλήση, επειδή ακριβώς έχει γίνει όπως λέει τουλάχιστον το νοσοκομείο σε ένα σταθερό τηλέφωνο. Οπότε δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Μιλώντας προφορικά με τον αξιωματικό υπηρεσίας , είπε ότι δεν δέχτηκε κανένα τηλέφωνο από το νοσοκομείο. Ένας αξιωματικός υπηρεσίας υπάρχει στο Α.Τ Συντάγματος. Ο ίδιος λέει ότι για άλλους λόγους επικοινώνησε ο ίδιος με το νοσοκομείο το ίδιο βράδυ, για άλλους ασθενείς. Άρα είπε πως εάν είχε δεχτεί κάποια κλήση θα το είχε αντιληφθεί», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι γιατροί αναλαμβάνουν το περιστατικό. Συγχρόνως ενημερώνουν τη νοσηλεύτρια υπηρεσίας και παίρνει το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό που έχει για τους γιατρούς σημασία εκείνη την ώρα είναι να δουν το περιστατικό», εξήγησε η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ Ματίνα Παγώνη μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στο Mega. Όπως είπε «πνευμονική εμβολή μπορούμε να έχουμε από μέθη, ουσίες ή και τα δύο μαζί. Ο θάνατος είναι ακαριαίος».