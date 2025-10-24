Γκάζι: Στο ίδιο κλαμπ μπράβοι είχαν ξυλοκοπήσει αστυνομικό

Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία έχει βάλει στο μικροσκόπιο το κλαμπ που βρισκόταν η 16χρονη προτού αφήσει την τελευταία της πνοή στο πεζοδρόμιο, έρχονται στη δημοσιότητα νέες αποκαλύψεις για το συγκεκριμένο μαγαζί.

Δεν διέθετε κάμερες

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση της άτυχης 16χρονης που κατέρρευσε έξω από το κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, αναζήτησαν οπτικό υλικό από το κατάστημα, όπως και από τα άλλα της περιοχής.

Όπως διαπιστώθηκε, το κλαμπ δεν διέθεται κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ούτε καταγραφικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως σε τέτοιου είδους καταστήματα λειτουργούν κάμερες για λόγους ελέγχου σε κάβα και ταμείο, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε στο κατάστημα της οδού Δεκελέων.

Άφησαν να μπει και να πιει αλκοόλ η 16χρονη

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πνευμονική εμβολή, ωστόσο τις απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τις επόμενες ημέρες.

Οι αστυνομικοί θα εξετάσουν και το ενδεχόμενο να υπάρχουν ευθύνες και στο προσωπικό του κλαμπ, καθώς οι υπάλληλοι ήταν αυτοί που επέτρεψαν στην 16χρονη να εισέλθει και να πιει αλκοόλ.

Επιπλέον οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία για άλλες διακομιδές που έγιναν από το ίδιο σημείο μέσω του ΕΚΑΒ το προηγούμενο 24ωρο από τον θάνατο της νεαρής κοπέλας.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, το προηγούμενο βράδυ είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία ακόμη τρία άτομα μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΚΑΒ οι μεταφορές έγιναν από την ίδια διεύθυνση με αυτή που δόθηκε για την άτυχη 16χρονη, όμως θα πρέπει να εξακριβωθεί αν πρόκειται και για το ίδιο κλαμπ.

Μπράβοι είχαν επιτεθεί σε αστυνομικό

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, το συγκεκριμένο μαγαζί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Ελληνική Αστυνομία για ξυλοδαρμό αστυνομικού.

Ο Β. Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι στις 12 Μαρτίου του 2023, ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα είχε πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί με την παρέα του και δέχτηκε επίθεση από σωματοφύλακες – υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλαμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία του ξυλοδαρμού ήταν η άρνηση από πλευράς της παρέας του αστυνομικού να πάρουν ακόμη μία φιάλη ποτού, καθώς ήταν αρκετά άτομα στο τραπέζι, με αποτέλεσμα να επιστρατευθούν οι μπράβοι του κλαμπ για να τους πιέσουν.