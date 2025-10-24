Γκάζι: Λουκέτο στο κλαμπ που διασκέδαζε η 16χρονη – Ποια ήταν τα τελευταία λόγια της, τι λένε ο πατέρας και οι φίλοι της

Στοιχεία που οδηγούν στην λήψη μέτρων και στην αναστολή λειτουργίας του νυχτερινού κέντρου στο Γκάζι όπου διασκέδαζε η άτυχη 16χρονη, έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σχετικός θα διαβιβαστεί, αν δεν έχει γίνει ήδη, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηνών που έχει την αρμοδιότητα να εκτελέσει αυτήν την απόφαση.

Τι λέει η παρέα της

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 16χρονη μαθήτρια. Παράλληλα αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την πνευμονική εμβολή στο κορίτσι.

Όπως αποκάλυψαν οι φίλοι της που ήταν μαζί εκείνο το βράδυ, είχαν επισκεφτεί δύο χώρους διασκέδασης, ενώ πριν βρίσκονταν και σε φιλικό σπίτι. Στο τελευταίο κλαμπ που επισκέφτηκαν, η 16χρονη αισθάνθηκε δυσφορία, βγήκε έξω από το μαγαζί και λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά της διπλανής πολυκατοικίας.

Ανήμποροι να αντιδράσουν, οι φίλοι της 16χρόνης Ζωής έβλεπαν το κορίτσι να καταρρέει και να «φεύγει» μπροστά στα μάτια τους. «Σας αγαπώ», ήταν τα τελευταία της λόγια.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘σ’ αγαπώ’ προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ», αναφέρει φίλη της 16χρονης.

Τι λέει ο πατέρας της

Μιλώντας στο MEGA, ο πατέρας της ανήλικης σημειώνει:

«Δεν γνωρίζω αν ήταν από αλκοόλ, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από μία γειτόνισσα εκεί που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της. Κι από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Έφυγε από τον Ευαγγελισμό το παιδί, πέθανε… Εγώ όταν πήγα εκεί πέρα (στο νοσοκομείο) μου είπαν ‘κάνουμε προσπάθειες ανάνηψης, αλλά είναι πολύ μικρά τα ποσοστά’, να ζήσει δηλαδή».

«Ήμασταν βόλτα, πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι αλκοόλ. Καθίσαμε στον δρόμο, στην είσοδο μίας πολυκατοικίας και συζητούσαμε. Μετά από καμία ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η 16χρονη είπε ότι δεν αισθάνεται καλά και βγήκαμε έξω και έπεσε κάτω μπροστά στην είσοδο μίας πολυκατοικίας. Τότε κάλεσα το ΕΚΑΒ», είπαν οι φίλοι της κοπέλας για το συμβάν.

«Άρχισε να βγάζει σάλια από το στόμα της»

Ο 24χρονος φίλος της 16χρονης, με τον οποίον ήταν μαζί στο μαγαζί, περιγράφει:

«Περίπου στις 01:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, έφυγα και πήγα να συναντήσω μία 18χρονη φίλη μου, η οποία ήταν στην παρέα της 16χρονης. Όταν έφτασα κάλεσα την 18χρονη να βγει έξω γιατί είχε πολύ κόσμο. Η νεαρή κοπέλα βγήκε μαζί με τη 16χρονη και μία ακόμα κοπέλα, 19 ετών. Είχαν καταναλώσει αλκοόλ, αλλά δεν διαπίστωσα να είχαν κάποιο πρόβλημα στο βάδισμα. Όλοι μαζί πήγαμε, λίγα μέτρα πιο πέρα, όπου καθίσαμε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας».

«Έπειτα από μία αντιπαράθεση που είχε η 16χρονη με τη 19χρονη, γιατί η δεύτερη ήθελε να γυρίσει σπίτι της, η ανήλικη έκανε μία κίνηση απότομη προς τα πίσω, με συνέπεια να χτυπήσει το κεφάλι της σε τζαμαρία. Δεν την είδα να τραυματίστηκε η 16χρονη, ωστόσο αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις της και άρχισε να βγάζει σάλια από το στόμα της. Τότε κάλεσα το ΕΚΑΒ. Όταν ρώτησα έναν διασώστη πώς είναι το κορίτσι, μου απάντησε ότι ήταν κρίσιμη η κατάσταση».

Πλέον, αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις οι οποίες αναμένεται να φωτίσουν το θρίλερ.