Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το μπαρ που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για την υπόθεση της νεκρής 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι.

«Για τη σημερινή αρχή του δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», συμπλήρωσε ο κ. Δούκας.

Αναπάντητα ερωτήματα και θολά σημεία γύρω από τον θάνατο της 16χρονης

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά. Από τι πέθανε ακριβώς η 16χρονη;

Η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να έδειξε πνευμονικό οίδημα ως αιτία θανάτου, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Πόσο είχε πιει η άτυχη 16χρονη; Σύμφωνα με τις φίλες της, ήπιε μία βότκα στο μαγαζί όπου διασκέδαζαν μαζί, ενώ πήρε και άλλο ένα ποτό σε ένα ψιλικατζίδικο. Ωστόσο είχαν πιει και πριν ποτό και από πού το προμηθεύτηκαν;

Σε ποιες περιπτώσεις προκαλείται η πνευμονικό οίδημα; Ειδικά αν πρόκειται για έναν οργανισμό όπως αυτόν της 16χρονης κοπέλας;

Τι ανέφερε ο πατέρας της 16χρονης στο MEGA

Απαρηγόρητοι και σε σοκ βρίσκονται οι γονείς της αδικοχαμένης 16χρονης, που δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν το τραγικό τέλος της κόρη τους.

«Στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει», είπε ο πατέρας της ανήλικης.

Εξήγησε ότι η κόρη του είχε φύσημα στην καρδιά αλλά δεν ξέρει τι προκάλεσε στα αλήθεια τον ξαφνικό θάνατό της.

«Αν υπάρχει κάτι μεμπτό και δεν είναι ο θάνατος του παιδιού, δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει. Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη, έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι», πρόσθεσε.

Μπαλάκι ευθυνών μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. – νοσοκομείου

Ο ίδιος ο πατέρας της 16χρονης πάντως κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, με την αστυνομία να λέει ότι δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ, αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος σχετικά με τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του νοσοκομείου όμως, νοσηλευτής βάρδιας κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος προκειμένου να ενημερώσει για το τραγικό συμβάν.

