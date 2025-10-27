Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα

Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της τεχνολογίας οι έφηβοι έχουν βρει τρόπους να παραποιούν την αστυνομική τους ταυτότητα σε ηλεκτρονική μορφή και έτσι να παρακάμπτουν τις ηλικιακές απαγορεύσεις που τους επιβάλλονται.

Όπως φαίνεται μέσα σε λίγα λεπτά ένας νεαρός μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία γέννησής του, να εμφανίζεται ότι είναι ενήλικας και έτσι να μπορεί να μπαίνει σε κλαμπ ή να προμηθεύεται αλκοόλ και τσιγάρα που απαγορεύεται.

Μέσω διαδικτύου

Και όλα αυτά γίνονται εύκολα απλά μέσω εφαρμογών στο διαδίκτυο.

Μάλιστα σύνφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, μια αυθεντική ταυτότητα και μια πλαστή δείχνουν ίδιες και δύσκολα καταλαβαίνει κάποιος τη διαφορά, όταν μάλιστα ο έλεγχος γίνεται βιαστικά έξω από την πόρτα ενός μπαρ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι πλαστές ταυτότητες περνάνε και στην εφαρμογή του κινητού τηλερφώνου my Wallet, μια κρατική ψηφιακή υπηρεσία που δεν μπορεί να εντοπίσει τα πλαστά έγραφα, προκαλώντας σοβαρά ερωτηματικά.

Πλαστογραφία

Ετσι, οι ανήλικοι κυκλοφορούν με ταυτότητες που τους δείχνουν πάνω από τα 18.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν εντοπιστεί κάτι τέτοιο από τις Αρχές ο ανήλικος θα κατηγορηθεί για πλαστογραφία.