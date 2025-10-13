Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στα Χανιά τα ξημερώματα μία ανήλικη κοπέλα, σε προχωρημένη κατάσταση μέθης.

Επίσης η 15χρονης είχε τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Αστυνομικοί μετέφεραν την ανήλικη στο νοσοκομείο

Η κοπέλα 15 ετών βρέθηκε στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των λαών, στο κέντρο των Χανίων, περί τη 1 σήμερα τα ξημερώματα όπου καλούσε σε βοήθεια, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την κοπέλα σε λιπόθυμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Παράλληλα, οι άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τη μητέρα της 15χρονης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ στην αστυνομία κατέθεσαν και δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο μαζί με την κοπέλα, δηλώνοντας φίλοι της.

Η έφηβη, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάστασή της να είναι σταθερή,

Παράλληλα, οι γιατροί εξετάζουν ενδελεχώς το τραύμα που φέρει στο πρόσωπο, ώστε να εξακριβωθεί αν πρόκειται για χτύπημα ή τραυματισμό μετά από πτώση.

Το κορίτσι παραμένει σε κατάσταση λήθαργου, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται επιπλέον εξετάσεις.