Θεσσαλονίκη: Ανήλικη διακομίστηκε σε κέντρο υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Ανήλικη κατέληξε σε κέντρο υγείας, μετά την κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο αγόρασε από κατάστημα ψιλικών
Ένας 39χρονος συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη διότι διέθεσε προς πώληση τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη, με αποτέλεσμα τη μεταφορά της σε κέντρο υγείας, λόγω έντονης αδιαθεσίας.
Η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Περιοχής, στην περιοχή των Διαβατών, ενώ ο 39χρονος άνδρας ήταν προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος ψιλικών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Άγνωστη παραμένει η κατάσταση της ανήλικης.
