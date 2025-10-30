Άλλο ένα περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που κατέληξε σε νοσηλεία στο νοσοκομείο σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Ηλεία.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε από τον πατέρα του σε κέντρο υγείας και από εκεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Συγκεκριμένα, χθες τα ξημερώματα ένα 16χρονο αγόρι περιήλθε σε κατάσταση μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, σε μαγαζί της περιοχής των Λεχαινών Ηλείας.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης. Στη συνέχεια ο 16χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Ακολούθησε σχετική καταγγελία και σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης εις βάρος δύο ανδρών, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Παράλληλα διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και του υπαλλήλου. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Επιπλέον, θα ενημερωθεί η αρμόδια Δημοτική Αρχή και η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατανάλωση αλκοόλ: «Δεν μας ρωτάνε ηλικία»

Οι ανήλικοι, από την πλευρά τους, λένε ότι στα μαγαζιά τούς δίνουν κανονικά ποτό και δεν τους ρωτάνε αν έχουν ταυτότητα. «Στα κλαμπ σου λένε είναι τόσο το ποσό με μπουκάλι μαζί και στο φέρνουν χωρίς να ρωτήσουν ούτε πόσο είσαι ούτε τίποτα. Ξέρουν πως είσαι ανήλικος αλλά και πάλι σου φέρνουν», δήλωσε στο Mega 17χρονος μαθητής.

Οι μαρτυρίες είναι ενδεικτικές της πραγματικότητας: «Συνήθως πάμε με τις παρέες μου να πιούμε κανένα ποτό σε μπαρ και επειδή σχεδόν όλοι είμαστε κάτω των 18 κανονικά θα έπρεπε να ζητάνε ταυτότητα, αλλά σχεδόν σε κανένα μαγαζί δεν ζητάνε. Μας δίνουν κανονικά, το ίδιο και στα περίπτερα».

Ωστόσο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου αν ζητηθεί ταυτότητα, υπάρχουν ανήλικοι που έχουν βρει τρόπο να παρακάμπτουν τους ελέγχους. «Μπορεί να είναι αδελφών ταυτότητες ή από κάποιον μεγαλύτερο που μοιάζουν, αλλά και γενικά πολλά παιδιά έχουν πλαστές ταυτότητες», λένε τα ίδια τα παιδιά.

Με τις διαδικτυακές εφαρμογές όλα μοιάζουν εύκολα. Ανήλικοι παραποιούν τις αληθινές ταυτότητες, αλλάζουν την ημερομηνία γέννησης και επιδεικνύουν τις πλαστές όπου χρειαστεί.