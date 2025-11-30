Ηράκλειο: Ανήλικος μαθητής κατανάλωσε αλκοόλ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο – Τρεις συλλήψεις
Ο ανήλικος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε άμεση νοσηλεία. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, το οποίο και εφημέρευε.
Ένας ανήλικος μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, σε κατάσταση μέθης.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια σχολικής εκδρομής και είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν μία καθηγήτρια, ένας εστιάτορας και ένας σερβιτόρος.
Τι συνέβη με τον ανήλικο μαθητή
Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το patris.gr mετά το φαγητό ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ως είθισται πρόσφερε στους πελάτες του αλκοολούχο ποτό. Μόνο που αυτή τη φορά οι πελάτες ήταν ανήλικοι οι οποίοι βέβαια συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.
Το αποτέλεσμα ήταν ένας 17χρονος να πιει λίγο παραπάνω και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.
Ο ανήλικος μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.
Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό πέρασαν χειροπέδες στην 53χρονη καθηγήτρια που συνόδευε τα παιδιά, στον 39χρονο ιδιοκτήτη του εστιατορίου και στον 27χρονο σερβιτόρο.
Και οι τρεις θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.
