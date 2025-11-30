newspaper
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους
Ελλάδα 30 Νοεμβρίου 2025 | 15:36

Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας

Σύνταξη
A
A
Μία ιδιοκτήτρια και ένας προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθησαν στην Πάτρα, διότι πώλησαν αλκοολούχα ποτά σε πέντε ανηλίκους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντοπίστηκαν τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι, ηλικίας από 15 έως 16 ετών, στους οποίους οι συλληφθέντες είχαν πωλήσει αλκοολούχα ποτά.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ακίνητα
Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

Stream newspaper
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
Λούτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες – Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες
Η τραγική ειρωνεία 30.11.25

Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες στη Λούτσα - Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες

Ο 29χρονος οδηγός είχε προκαλέσει και το 2020 σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών - Βίντεο από τη φονική παράσυρση

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων – Eναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες Τροχαίας 30.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων - Eναλλακτικές διαδρομές

Οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο στη Θεσσαλία καλούνται να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας

Σύνταξη
Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο
Σοκαριστικά βίντεο 30.11.25

Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο

Αν είσαι ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» παίρνεις επιδοτήσεις, αν είσαι αγρότης που παλεύεις για το δίκιο σου τρως ξύλο από τα ΜΑΤ που στέλνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενάντια στις κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Ηράκλειο: Η σκυλίτσα που έθαψαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου
Στην Κρήτη 30.11.25

Η Κανέλα δεν θα ξεχαστεί ποτέ - Η σκυλίτσα που έθαψαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου στο Ηράκλειο

Υπάλληλοι της ΥΠΑ και οδηγοί ταξί θεωρούσαν την σκυλίτσα Κανέλα κομμάτι της καθημερινότητας τους και ανέλαβαν και την ταφή της μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.

Σύνταξη
Χημικά κατά των αγροτών από αστυνομικούς στις κινητοποιήσεις – Έκλεισε από τα τρακτέρ η Εθνική
Ένταση 30.11.25 Upd: 15:09

Χημικά κατά των αγροτών από αστυνομικούς στις κινητοποιήσεις – Έκλεισε από τα τρακτέρ η Εθνική

Ένταση και χημικά στις αγροτικές κινητοποιήσεις στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια - Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας - Μπλόκο και στον Ορχομενό Βοιωτίας - Μία προσαγωγή αγρότη

Σύνταξη
Τσατραφύλλιας: Επιστρέφει η κακοκαιρία – Νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων από Τετάρτη
Ανάρτηση Τσατραφύλια 30.11.25

«Έρχεται νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων» - Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

Το νέο «βροχο-χαμηλό» έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης, αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του για την επερχόμενη κακοκαιρία

Σύνταξη
Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια
Ελλάδα 30.11.25

Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια

Πρόκειται για την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εφαρμογές του προγράμματος, κάνοντας πράξη τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Σύνταξη
«Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
Στη Θεσσαλονίκη 30.11.25

«Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα

Όταν φτάσει η ημέρα για τα κάλαντα τα ρομπότ θα κάνουν το γιορτινό ντεμπούτο τους στη Θεσσαλονίκη - Στόχος της ομάδας που τα προγραμμάτισε είναι να ενισχυθεί η μαγεία των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
Ελλάδα 30.11.25

Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ

46.876 δικηγόροι καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων με ορίζοντα τετραετίας - Επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»
Υποστελέχωση ΟΠΕΚΕΠΕ 30.11.25

«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη συμμετοχή στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ- «Η συμμετοχή είναι οικειοθελής και ήδη θέλουν να συμμετάσχουν αρκετοί» απαντά ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. 30.11.25

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»

Σύνταξη
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Ολυμπιακός για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Λούτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες – Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες
Η τραγική ειρωνεία 30.11.25

Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες στη Λούτσα - Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες

Ο 29χρονος οδηγός είχε προκαλέσει και το 2020 σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών - Βίντεο από τη φονική παράσυρση

Σύνταξη
Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Ανατροπή από τα… παλιά στο Λονδίνο
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Ανατροπή από τα… παλιά στο Λονδίνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε την Κρίσταλ Πάλας, με ανατροπή στο «Σέλχαρστ Παρκ» κι επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο - Ζίρκζι και Μάουντ τα γκολ για τους «κόκκινους διαβόλους», άνοιξε το σκορ ο Ματετά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία για συνομιλίες – Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα του Κιέβου στα ρωσικά τάνκερ
Επικεφαλής ο Ουμέροφ 30.11.25

Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία της Ουκρανίας για συνομιλίες - Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα στα ρωσικά τάνκερ

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους

«Αυτή είναι η πολιτική σας κ. Μητσοτάκη. Πρώτα τους κλέβετε. Μετά τους κοροϊδεύετε. Στο τέλος τους δέρνετε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύοντας την επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ
Premier League 30.11.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:05 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι
Από το Ρέθυμνο 30.11.25

Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Μουσείο Αρχαίας Ελευθέρνας στο Ρέθυμνο - Έκανε αναφορά και στο Λόφο της Παπούρας που κινδυνεύει από την τοποθέτηση ραντάρ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων – Eναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες Τροχαίας 30.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων - Eναλλακτικές διαδρομές

Οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο στη Θεσσαλία καλούνται να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας

Σύνταξη
LIVE: Πίζα – Ίντερ
Serie A 30.11.25

LIVE: Πίζα – Ίντερ

LIVE: Πίζα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πίζα – Ίντερ για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ
Φαμίλια 30.11.25

H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ

«Τώρα πια, η ιδέα ενός ήρεμου μπάνιου και μιας ρουτίνας με παραμύθια πριν τον ύπνο μου φαίνεται τόσο τρυφερή και γλυκιά, επειδή δεν είχαμε τίποτα τέτοιο» εξήγησε η ηθοποιός, Ελίζαμπεθ Όλσεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - «Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών», σημειώνει

Σύνταξη
Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα

«Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο
Σοκαριστικά βίντεο 30.11.25

Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο

Αν είσαι ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» παίρνεις επιδοτήσεις, αν είσαι αγρότης που παλεύεις για το δίκιο σου τρως ξύλο από τα ΜΑΤ που στέλνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενάντια στις κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
O προπονητής της Λιντς «έκραξε» τον Ντοναρούμα: «Έκανε τον τραυματία για να δώσει οδηγίες ο Γκουαρντιόλα»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

O προπονητής της Λιντς «έκραξε» τον Ντοναρούμα: «Έκανε τον τραυματία για να δώσει οδηγίες ο Γκουαρντιόλα»

Ο προπονητής της Λιντς εξαπέλυσε τα… βέλη του στον Ντοναρούμα, καθώς τον κατηγόρησε πως προσποιήθηκε ότι είναι τραυματίας για δώσει οδηγίες ο Γκουαρντιόλα και να πάρει τη νίκη εν τέλει η Μάντσεστερ Σίτι στον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Η σκυλίτσα που έθαψαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου
Στην Κρήτη 30.11.25

Η Κανέλα δεν θα ξεχαστεί ποτέ - Η σκυλίτσα που έθαψαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου στο Ηράκλειο

Υπάλληλοι της ΥΠΑ και οδηγοί ταξί θεωρούσαν την σκυλίτσα Κανέλα κομμάτι της καθημερινότητας τους και ανέλαβαν και την ταφή της μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.

Σύνταξη
