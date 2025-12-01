Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Η αστυνομία πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στο πλαίσιο ελέγχων της απαγόρευσης εισόδου και κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους
Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες της 29-11-2025, ειδική εξόρμηση για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Στο Περιστέρι
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο της εξόρμησης, πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακή (30-11-2025) κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος 15 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.
Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.
