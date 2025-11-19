newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Αλκοόλ και καπνικά προϊόντα: Τα νέα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων – Τρία ψηφιακά εργαλεία
19 Νοεμβρίου 2025 | 10:23

Ποια είναι τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που παρουσιάστηκαν για τον έλεγχο πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που έχουν ως στόχο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων για την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα.

Κάθε κατάστημα που εμπορεύεται καπνικά ή αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να δηλώσει τους τύπους των προϊόντων που πουλά

Τα εργαλεία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Για τις ιδιωτικές εκδηλώσεις όπου θα συμμετέχουν ανήλικοι

Η πρώτη εφαρμογή είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο όπου επιχειρήσεις που φιλοξενούν ιδιωτικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι θα πρέπει να τις αναγγέλουν εκ των προτέρων. Η καταχώριση θα γίνεται στο gov.gr από τον νόμιμο εκπρόσωπο της οικοδέσποινας επιχείρησης και θα περιλαμβάνει τον τύπο της εκδήλωσης, για παράδειγμα αν πρόκειται για χορό ή γιορτή αποφοίτησης, όπως και την ημερομηνία διεξαγωγής.

Η υποβολή της αναγγελίας, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί από τον πελάτη που διοργανώνει την εκδήλωση, θα δημιουργεί αυτόματα ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στους δύο συμβαλλόμενους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι και θα αποτραπεί το φαινόμενο όπου καταστήματα που πωλούν αλκοόλ επιτρέπουν εκτάκτως την είσοδο ανηλίκων, στο πλαίσιο αδήλωτων ιδιωτικών εκδηλώσεων, με συνέπεια σε ορισμένες περιπτώσεις να διαπιστώνεται παράκαμψη του νόμου.

Ιδιωτικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι θα πρέπει να αναγγέλλονται εκ των προτέρων έτσι ώστε να γίνονται έλεγχοι για την κατανάλωση αλκοόλ.

Μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ

Το δεύτερο εργαλείο είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ. Κάθε κατάστημα που εμπορεύεται καπνικά ή αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να δηλώσει, με μία πολύ απλή και σύντομη διαδικασία στο gov.gr, τους τύπους των προϊόντων που πουλά, για παράδειγμα τσιγάρα και είδη θερμαινόμενου καπνού. Αμέσως μετά θα λαμβάνει ένα έγγραφο με μοναδικό κωδικό QR, που θα πιστοποιεί την εγγραφή στο μητρώο και τα προϊόντα που δηλώθηκαν.

Έτσι θα «χαρτογραφηθούν» πανελλαδικά όλα τα σημεία πώλησης καπνικών και ποτών με αλκοόλ, ενώ θα καταστούν δυνατοί οι εύκολοι έλεγχοι, καθώς οι ελεγκτές θα γνωρίζουν ποια αγαθά έχει δηλώσει ότι διαθέτει το κάθε κατάστημα.

Η πλήρης εφαρμογή του μητρώου για τα σημεία πώλησης θα αρχίσει μετά από μία περίοδο κατά την οποία οι ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο να φροντίσουν για την εγγραφή των επιχειρήσεών τους.

Ασφαλής μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας του πελάτη

Η τρίτη εφαρμογή είναι ένας ασφαλής μηχανισμός επαλήθευσης της ηλικίας πελάτη που θέλει να αγοράσει καπνικά προϊόντα ή αλκοολούχα ποτά από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα λιανικής. Βασίζεται στο σύστημα επαλήθευσης που έχει ήδη σχεδιαστεί για την εφαρμογή KidsWallet.

Ο έλεγχος θα γίνεται εύκολα από τον πωλητή, ο οποίος απλώς θα σκανάρει έναν κωδικό QR μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και KidsWallet και θα λαμβάνει αμέσως ενημέρωση για το εάν ο επίδοξος αγοραστής είναι ανήλικος, με απόλυτη ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα κάθε πολίτη.

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα εφαρμόζεται αυτόματα ο ίδιος έλεγχος, στη σελίδα του πωλητή θα εμφανίζεται ο κωδικός QR και ο αγοραστής θα τον σκανάρει με το κινητό του, μέσω των Wallets Gov.gr και Kids.

Μητσοτάκης: «Να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας»

Μετά τη σύσκεψη ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τον Ιούλιο η κυβέρνησή μας ψήφισε έναν πολύ σημαντικό νόμο με τον οποίον απαγορεύεται πια η διάθεση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανήλικους. Έχει έρθει η ώρα να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να δώσουμε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και στην Ελληνική Αστυνομία τη δυνατότητα να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος.

Να σταθώ ιδιαίτερα στο ψηφιακό εργαλείο επιβεβαίωσης της πραγματικής ηλικίας του υποψήφιου αγοραστή τέτοιων προϊόντων. Η τεχνολογία πια μας δίνει τη δυνατότητα να μπορεί αυτή η επαλήθευση να γίνει πολύ εύκολα.

Να επισημάνω ότι στα ζητήματα της ψηφιακής επαλήθευσης της ηλικίας των Ελλήνων πολιτών, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Η τεχνολογία αυτή θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όποιες αποφάσεις πάρουμε σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οπότε αναμένω και εγώ από τα συναρμόδια Υπουργεία, αφού τα ευχαριστήσω και πάλι για την εξαιρετική συνεργασία, την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων που πήραμε σήμερα και βέβαια να σταθώ και στην ανάγκη της όσο το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης της κοινωνίας και των γονέων, οι οποίοι και αυτοί αναλαμβάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους του εθισμού στο κάπνισμα και στην κατανάλωση αλκοόλ».

«Αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Μετά την ψήφιση του νόμου μας το καλοκαίρι, όπου αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο για την κυκλοφορία των καπνικών προϊόντων και του αλκοόλ και την απαγόρευση στους ανηλίκους, σε συνεργασία με τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ολοκληρώνουμε τη μεταρρύθμιση με τις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα επιτρέψουν τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι ανήλικοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα που απαγορεύεται να καταναλώνουν Και ευχαριστώ πολύ τους αρμόδιους Υπουργούς γι’ αυτό».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Με τον νέο νόμο η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει και αυτή, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ελέγχους σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την παροχή αλκοόλ σε ανήλικους. Συνεπώς, τα παιδιά, οι γονείς, ο κάθε πολίτης μπορούν να απευθύνονται στην Αστυνομία, είτε μέσω της εφαρμογής SAFE.YOUth που μπορούν να κατεβάζουν στο κινητό τους είτε μέσα από τον πενταψήφιο αριθμό “10201”, να καταγγείλουν εκείνους τους επαγγελματίες, όσους προσφέρουν αλκοόλ σε ανήλικους».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε: «Η προστασία των παιδιών μας από την αγορά καπνικών προϊόντων και πώλησης αλκοόλ είναι ευθύνη όλων και είναι κάτι το οποίο περνάει και από ψηφιακές λύσεις, τις οποίες το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, πλέον έχει έτοιμες.Η καταγραφή όλων των σημείων πώλησης τέτοιων προϊόντων, η δημιουργία ενός μητρώου για ιδιωτικές εκδηλώσεις στις οποίες πηγαίνουν παιδιά, αλλά κυρίως η επαλήθευση ηλικίας της ψηφιακής ταυτότητας είναι τα τρία μέτρα τα οποία είναι έτοιμα και έρχονται πλέον προς όφελος των παιδιών μας πάρα πολύ άμεσα».

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

Business
ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» – Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη – Αύριο η πολιτική κηδεία
Ανακοίνωση 19.11.25

«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» - Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη - Αύριο η πολιτική κηδεία

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης «υπήρξε δραστήριος και δίπλα στην υπόθεση της Αριστεράς μέχρι και την τελευταία του στιγμή, η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” μεταξύ άλλων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Μήνυμα ευαισθητοποίησης 18.11.25

Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Αλέκος Φλαμπουράρη που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη λόγω της απώλειας του Αλέξου Φλαμπουράρη

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα
Μετά την απολογία της 19.11.25

Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Η κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο, συνδράμοντας τον αδελφό τη στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Άγνωστος Στρατιώτης: Η απαγόρευση των συναθροίσεων παραβιάζει το Σύνταγμα, καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Ηχηρή τοποθέτηση 19.11.25

ΕΕΔΑ: Η απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραβιάζει το Σύνταγμα

Ανακοίνωση κόλαφος για την κυβέρνηση - Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά να αναθεωρηθεί άμεσα η ρύθμιση για την απαγόρευση διαδηλώσεων

Σύνταξη
Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου
Μαύροι καπνοί στο κλίμα 19.11.25

Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου

Το αίτημα, τα πρώτο του είδους του στα χρονικά, θα υποβληθεί από την Ουκρανία μέσω μιας νέας διαδικασίας αποζημιώσεων που ετοιμάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης,

Σύνταξη
Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»
Παραλίγο 19.11.25

Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»

Ο σταρ της 7ης Τέχνης Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του '60 του προτάθηκε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ - αλλά είχε σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια
Media 19.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της
Bread of Angels 19.11.25

Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της

Η «νονά του πανκ» Πάτι Σμιθ εξηγεί γιατί το ζήτημα της Παλαιστίνης «δεν την αφήνει να κοιμηθεί», αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες και θυμάται πώς η τέχνη έγινε το καταφύγιο και η αντίστασή της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουμανία: Μετά την Πολωνία, σήκωσε και αυτή μαχητικά – Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της
Κλιμακούμενη ένταση 19.11.25

Μετά την Πολωνία, και η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας στη Ρουμανία υποστηρίζει ότι το drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορά της

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»
Ελλάδα 19.11.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»

«Όσα δηλώνει η εν διαστάσει σύζυγός μου είναι ψευδή, ανακριβή και ασαφέστατα» αναφέρει ο 40χρονος μιλώντας στο in. Οι δύο πλευρές αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΕ: Το σχέδιο για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία – Νέα κλιμάκωση
Τύμπανα πολέμου 19.11.25

Νέα κλιμάκωση - Το σχέδιο της ΕΕ για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Ανταπόκρισης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα ή αλλιώς EMERS - Ποιες εξαιρέσεις θα προβλέπει, το μεγάλο κόστος του σχεδίου της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
Κόσμος 19.11.25

Η Ρωσία καταγγέλλει ότι η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη

Σύνταξη
Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
Περιποίηση υψηλών προδιαγραφών 19.11.25

Αξιολάτρευτα ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ξεχωριστά πλάσματα σας περιμένουν να τα γνωρίσετε

Αν είστε λάτρης της φύσης και αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάθε λόγο να επισκεφτείτε έναν «επίγειο παράδεισο» για διασωθέντα πλάσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
