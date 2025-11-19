Ψηφιακός ο έλεγχος για πώληση καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους

Ηλεκτρονικά θα ελέγχεται η ηλικία των εφήβων κατά την προσπάθειά τους να αγοράσουν ποτά και τσιγάρα, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα αλκοόλ ή καπνού από οποιοδήποτε σημείο πώλησης, συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων διασκέδασης, όταν πραγματοποιούν εκδηλώσεις για σχολικούς συλλόγους.

Τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, παρουσίασαν τη νέα πλατφόρμα σε συνέντευξη Τύπου, μετά την ψήφιση σχετικού νόμου το καλοκαίρι που πέρασε.

Ποινικές κυρώσεις με 3ετή φυλάκιση, πρόστιμα από 500-10.000 ευρώ, καθώς και ανάκληση άδειας λειτουργίας μέχρι οριστική αφαίρεση προβλέπει ο νέος νόμος

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσιάζοντας τη νέα πλατφόρμα για τον ψηφιακό έλεγχο της ηλικίας των ανηλίκων διευκρίνισε ότι η νέα ψηφιακή εφαρμογή έχει τρεις διακριτές δυνατότητες:

Σε ότι αφορά τις ιδιωτικές εκδηλώσεις στα κέντρα διασκέδασης, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων πρέπει να δηλώνουν την εκδήλωση σχολικών συλλόγων στο events.gov.gr με κωδικούς τάξις, το υποκατάστημα που πραγματοποιεί την εκδήλωση, πότε ξεκινά και πότε τελειώνει και το όνομα του διοργανωτή με το ΑΦΜ του. Στη συνέχεια, ο διοργανωτής επιβεβαιώνει το γεγονός, δημιουργώντας ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Με αυτό, η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει την εκδήλωση, και προφανώς δεν θα επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους.

Δημιουργείται μητρώο ελέγχου για τα προϊόντα αλκοόλ, καπνού και ατμιζόμενα προϊόντα στο alto.gov.gr. Μέχρι 31.1.26 πρέπει οι επιχειρηματίες να δηλώσουν την πλήρη λίστα προϊόντων που διαθέτουν, με τον αντίστοιχο ΚΑΔ. Δημιουργείται έτσι ένας QR code, με τον οποίον είναι δυνατός ο έλεγχος για τα προϊόντα που η επιχείρηση νομιμοποιείται να πουλάει.

Επαλήθευση ηλικίας. Με τις νέες ταυτότητες, γίνεται υποχρεωτική η επίδειξη ταυτότητας από τα παιδιά που επιδιώκουν να αγοράσουν προϊόντα αλκοόλ και καπνού, οι ταυτότητες σκανάρονται και εφόσον είναι κάτω από 18 ετών, δεν μπορεί να πωληθεί το προϊόν. Η ίδια διαδικασία αποτελεί και διαδικασία για τα social media, είναι απόλυτα συμβατός με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα GDPR και ακόμη και στο ψηφιακό περιβάλλον, αν κάποιος ανήλικος το επιχειρήσει, δεν θα προχωρήσει η αγορά.

«Δίνουμε δίμηνο περιθώριο στα σημεία πώλησης για την προσαρμογή στη νέα πλατφόρμα», είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «πολλά παιδιά σήμερα, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν ταυτότητα ή εμφανίζονται με ψευδή ταυτότητα. Τώρα, μέσω κινητού τηλεφώνου μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση της ανηλικότητας και αφαιρούνται έτσι όλες οι δικαιολογίες, για να φτάσουν τα προϊόντα αυτά στους ανηλίκους».

Ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πρόσθεσε ότι «δουλειά μας δεν είναι να επιβάλουμε ελέγχους και τιμωρίες, αλλά η πλατφόρμα είναι το μέσο για συνειδητοποίηση του προβλήματος της επίδρασης του αλκοόλ και της νικοτίνης, που έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην εξέλιξη της νέας γενιάς. Στόχος είναι αυτή η συνειδητοποίηση στις επιχειρήσεις και τους γονείς, να οδηγήσει σε κοινωνικές αλλαγές συμπεριφοράς, σε δημιουργία συλλογικού υποσυνειδήτου, τουλάχιστον μέχρι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τι κάνουν».

Από την πλευρά του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο γενικός γραμματέας Παναγιώτης Στάθης, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα εξελιγμένο πλέγμα προστασίας των ανηλίκων, που προστίθεται στην ήπια αστυνόμευση με την τηλεφωνική γραμμή 10201 και την εφαρμογή save youth. Η πιστοποίηση της ανηλικότητας από 7 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου έγινε από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με 35.018 ελέγχους, που κατέληξαν σε 205 δικογραφίες, εκ των οποίων οι 101 υποθέσεις αφορούσαν πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους. Επίσης βεβαιώθηκαν 1500 παραβάσεις παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, οι οποίες εμφάνισαν αύξηση 50% από το 2024. «Οι περιπτώσεις αυτές είναι ύψιστη προτεραιότητας με μηδενική ανοχή» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Στάθης και πρόσθεσε ότι σε ότι αφορά την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ οι συνέπειες, πέραν του ότι έχουν ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση μέχρι 3 ετών, προβλέπουν και σοβαρά διοικητικά πρόστιμα από 500-10.000 ευρώ, καθώς και ανάκληση άδειας λειτουργίας μέχρι την οριστική αφαίρεση. Οι επιπτώσεις δεν βαρύνουν μόνο τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, αλλά και τους υπαλλήλους που διαθέτουν τα προϊόντα, δηλαδή τους σερβιτόρους και εκείνους που ελέγχουν την είσοδο των ανηλίκων στα κέντρα ή τους πωλητές.