Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
Ένας ανήλικος βρέθηκε σε κατάσταση μέθης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης
- Ρέθυμνο: Ολόκληρο οπλοστάσιο είχαν στην κατοχή τους δύο άντρες – Τι κατασχέθηκε
- Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
- Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε ουκρανική επίθεση σε ρωσική μεθοριακή περιφέρεια
- «Κιτ βιασμού»: Ο ρόλος του Playboy στη «γέννηση» ενός εγκληματολογικού εργαλείου
Στο νοσοκομείο κατέληξε χθες τα ξημερώματα ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, καθώς μέθυσε μετά από την κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου πέρασαν χειροπέδες στον 62χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο της πόλης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
- Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα
- Κραν Μοντανά: Η έξοδος κινδύνου ήταν «πάντα κλειδωμένη» – Μαρτυρίες για την ασύλληπτη τραγωδία
- Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
- Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
- FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
- Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
- LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- ΣΥΡΙΖΑ: Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό black out στα αεροδρόμια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις