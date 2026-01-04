Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο κατέληξε χθες τα ξημερώματα ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, καθώς μέθυσε μετά από την κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου πέρασαν χειροπέδες στον 62χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο της πόλης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.