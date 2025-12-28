Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο ανήλικα κορίτσια στα Ιωάννινα, τα οποία κατανάλωσαν αλκοόλ με αποτέλεσμα να νιώσουν αδιαθεσία και να χρειαστούν ιατρική φροντίδα. Τα δύο νέα περιστατικά έρχονται να προστεθούν στα δεκάδες άλλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την ώρα που το φαινόμενο εξελίσσεται σε μάστιγα παρά τα μέτρα.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για να απολογηθούν

Εξάλλου οι έφηβοι έχουν μάθει πώς να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της τεχνολογίας ώστε να παραποιούν την αστυνομική τους ταυτότητα και να παρακάμπτουν έτσι τις ηλικιακές απαγορεύσεις που τους επιβάλλονται.

Οι Αρχές στα Ιωάννινα έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις και έχουν σχηματίσει ξεχωριστές δικογραφίες, καθώς η μία 15χρονη κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό σε μπαρ και η άλλη σε πάρκο.

Ιωάννινα: Τα δύο περιστατικά

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, κατά τη διάρκεια της νύχτας διακομίσθηκαν δύο 15χρονες στην Παιδιατρική Κλινική της πόλης έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Το ένα κορίτσι εντοπίστηκε σε πάρκο και το δεύτερο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο από μπαρ όπου διασκέδαζε.

Και για τις δύο περιπτώσεις ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων από τους υπεύθυνους της Κλινικής η οποία ανέλαβε και τη σχετική έρευνα. Στην πρώτη περίπτωση, η ανήλικη ημεδαπή κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ το οποίο είχε προμηθευτεί από το σπίτι της.

Ως εκ τούτου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον πατέρα της 15χρονης για παραμέληση εποπτείας και έκθεσης σε κίνδυνο.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπός υπεύθυνος καταστήματος διασκέδασης, ο οποίος είχε επιτρέψει την είσοδο και την πώληση αλκοόλ στη δεύτερη ανήλικη ημεδαπή. Όταν η 15χρονη ένιωσε αδιαθεσία, ειδοποιήθηκαν οι γονείς της οι οποίοι την μετέφεραν στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Αμφότεροι οι συλληφθέντες, με τις αντίστοιχες δικογραφίες που σχηματίστηκαν εις βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της πόλης.