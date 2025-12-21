Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» εντοπίστηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιστέρι 7 ανήλικα άτομα
Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21-12-2025), ειδική εξόρμηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε..
Τους είχαν σερβίρει αλκοόλ
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος 7 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.
Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 23χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Όπως επισημαίνεται ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.
