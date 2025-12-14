Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κλαμπ

Ακόμη ένα περιστατικό με κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο σε νυχτερινό κατάστημα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κλαμπ στο Μπουρνάζι.

Ο ανήλικος 17 ετών, κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε κατάσταση μέθης, στο νοσοκομείο Αγία Όλγα στην Νέα Ιωνία.

Δεύτερο άτομο στο νοσοκομείο

Την ίδια ώρα ακόμη ένας νεαρός 18 ετών, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ από το ίδιο κλάμπ, σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Η αστυνομία ενημερώθηκε, πήγε στο νυχτερινό κέντρο και συνέλαβε τον 47χρονο, προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο αλλά και για παράβαση ωραρίου λειτουργίας του κλάμπ.