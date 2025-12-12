Ένα ακόμα περιστατικό με ανήλικο που κατανάλωσε αλκοόλ καταγράφηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης όταν μια 14χρονη πήγε στο πάρτι γενεθλίων μιας 15χρονης φίλης της σε σπίτι στην περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Κάποια στιγμή η 15χρονη την κέρασε αλκοόλ με αποτέλεσμα η 14χρονη να νιώσει έντονη αδιαθεσία και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ όπου οι γιατροί αφού της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες για προληπτικούς λόγους της έκαναν εισαγωγή και χθες πήρε εξιτήριο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, έλαβε τις απαραίτητες καταθέσεις και προχώρησε στη σύλληψη της 15χρονης αλλά και της μητέρας της.