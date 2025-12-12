Κρήτη: Στο ΠΑΓΝΗ 14χρονη με σοβαρά συμπτώματα μέθης – Χειροπέδες σε ανήλικη και στη μητέρα της
Το 14χρονο κορίτσι πήρε εξιτήριο χθες το μεσημέρι, ενώ η μητέρα του άλλου κοριτσιού συνελήφθη μαζί με τη 15χρονη
- Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
- Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- Λαμία: Στα δικαστήρια η αγρότισσα που συνελήφθη για βίντεο στο Tik Tok – Τι ισχυρίζεται
Ένα ακόμα περιστατικό με ανήλικο που κατανάλωσε αλκοόλ καταγράφηκε στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης όταν μια 14χρονη πήγε στο πάρτι γενεθλίων μιας 15χρονης φίλης της σε σπίτι στην περιοχή του δήμου Χερσονήσου.
Κάποια στιγμή η 15χρονη την κέρασε αλκοόλ με αποτέλεσμα η 14χρονη να νιώσει έντονη αδιαθεσία και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ όπου οι γιατροί αφού της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες για προληπτικούς λόγους της έκαναν εισαγωγή και χθες πήρε εξιτήριο.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, έλαβε τις απαραίτητες καταθέσεις και προχώρησε στη σύλληψη της 15χρονης αλλά και της μητέρας της.
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»
- Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα
- Χαλκίδα: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε ηλικιωμένο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Μπουκώρος – Εξεταστική: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος
- Λεωφορεία: Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί στις 17 Δεκεμβρίου – Ποιες ώρες σταματούν τα δρομολόγια
- Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
- Επιστροφή ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος 2025
- Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις