Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης ανήλικη – Συνελήφθη ο πατέρας της φίλης της που έκανε το πάρτι
Η έφηβη κατανάλωσε αλκοόλ στο σπίτι φίλη της που έκανε πάρτι - Οι γιατροί στο νοσοκομείο ενημέρωσαν την Αστυνομία στα Ιωάννινα
Περιστατικό μέθης ανήλικης καταγράφηκε στα Ιωάννινα, οδηγώντας στη σύλληψη του πατέρα της φίλης της, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 8ης Δεκεμβρίου, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ενημερώθηκε ότι ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.
Στο σπίτι της φίλης της
Η έρευνα έδειξε ότι η έφηβη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι που έγινε τη νύχτα της 7ης Δεκεμβρίου σε σπίτι φίλης της, το οποίο ανήκει στον πατέρα που συνελήφθη ως υπεύθυνος του χώρου.
Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.
