newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
08.12.2025 | 22:23
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για βόμβα στα Καλύβια
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης ανήλικη – Συνελήφθη ο πατέρας της φίλης της που έκανε το πάρτι
Ελλάδα 08 Δεκεμβρίου 2025 | 21:34

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης ανήλικη – Συνελήφθη ο πατέρας της φίλης της που έκανε το πάρτι

Η έφηβη κατανάλωσε αλκοόλ στο σπίτι φίλη της που έκανε πάρτι - Οι γιατροί στο νοσοκομείο ενημέρωσαν την Αστυνομία στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Περιστατικό μέθης ανήλικης καταγράφηκε στα Ιωάννινα, οδηγώντας στη σύλληψη του πατέρα της φίλης της, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 8ης Δεκεμβρίου, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ενημερώθηκε ότι ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Στο σπίτι της φίλης της

Η έρευνα έδειξε ότι η έφηβη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι που έγινε τη νύχτα της 7ης Δεκεμβρίου σε σπίτι φίλης της, το οποίο ανήκει στον πατέρα που συνελήφθη ως υπεύθυνος του χώρου.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Agro-in 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά
Ελλάδα 08.12.25

Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Ηράκλειο και Χανιά

Σύνταξη
Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη
Ελλάδα 08.12.25 Upd: 23:05

Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη

Όπως διαπιστώθηκε ο μηχανισμός ήταν αποτελούμενος από γκαζάκια και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη - Ήταν μέσα σε σακούλα δεμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μας κοροϊδεύουν, λένε στο in οι αγρότες, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull
Ελλάδα 08.12.25

Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull

Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας που είδε ξαφνικά το σκυλί να αρπάζει τον μικρό της αδελφό και να τον κατασπαράζει - Δεν υπάρχει καταφύγιο αδέσποτων στη Ζάκυνθο

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη
Κλιμάκωση της καταστολής 08.12.25

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη

Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Σύνταξη
Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του
Ελλάδα 08.12.25

Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη - Εμπρησμός ή κάτι άλλο;

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού είχαν υπαινιχθεί τότε ότι η φωτιά προέρχονταν ενδεχομένως από εμπρησμό - Πότε θα επιστρέψει σπίτι του ο Φιλιππίδης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Agro-in 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά
Ελλάδα 08.12.25

Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Ηράκλειο και Χανιά

Σύνταξη
Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία
Creditreform 08.12.25

Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία

Οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης υπολογίζει πως οι πτωχεύσεις στη Γερμανία το 2025 με αναμενόμενο χρέος 57 δισ. θα πλησιάσουν το «μαύρο ρεκόρ» του 2014 όταν και έκλεισαν 24.100 επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ

Σχόλιο με ιδιαίτερο νόημα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέδειξε μια θεμελιώδη αντίθεση, αναδεικνύοντας παράλληλα το δίκαιο του αγώνα όλων όσοι βρίσκονται στα σημερινά μπλόκα.

Σύνταξη
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Οσμή σκανδάλου με «γαλάζια» απόχρωση – «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση
«Δυσώδες τοπίο» 08.12.25

Οσμή σκανδάλου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με «γαλάζια» απόχρωση - «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση

Συνεχίζονται οι κραδασμοί από τις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Ζητούνται απαντήσεις για την υπόθεση.

Σύνταξη
Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
Συμπάσχει με τη Λεπέν 08.12.25

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο Νικολά Σαρκοζί γράφει ότι δεν θα συμμαχήσει με τα κόμματα που κάνουν μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Επίσης, προτείνει μια δεξιά συμμαχία «χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Σύνταξη
Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη
Ελλάδα 08.12.25 Upd: 23:05

Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη

Όπως διαπιστώθηκε ο μηχανισμός ήταν αποτελούμενος από γκαζάκια και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη - Ήταν μέσα σε σακούλα δεμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της
Συνέντευξη 08.12.25

«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της

Η ντέιμ Τζούντι Ντεντς διχάζει με όσα είπε για τον ατιμασμένο παραγωγό του Χόλιγουντ σε νέα συνέντευξή της με αφορμή το νέο της ντοκιμαντέρ για τον Σαίξπηρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων – Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της
Ο ρόλος του Βελγίου 08.12.25

Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία - Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της

Στις 18 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να πάρει απόφαση για το πώς θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία - Μαίνεται η σύγκρουση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης – Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ
Νέα εξέλιξη 08.12.25

Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης - Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε ότι το σχέδιο στο οποίο συμφώνησε τους Ευρωπαίους ηγέτες θα εξεταστεί ξανά την Τρίτη και θα διαβιβαστεί στην κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική 08.12.25

Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών

Απανωτά «καρφιά» στην ομιλία Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για κρίση συνολικά των θεσμών, με αιχμή του δόρατος τη μη πειστική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και το ζήτημα της απαξίωσης της Βουλής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο