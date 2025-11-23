Σε κατάσταση οξείας μέθης εντοπίστηκαν από διερχόμενους πολίτες δύο 14χρονες στην παραλία της Καλαμαριάς, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Οι δύο ανήλικες ήταν πεσμένες στον δρόμο.

Η μία που είχε λιποθυμήσει μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Όπως αναφέρει το thestival.gr, τα κορίτσια με καταγωγή από τη Γεωργία περπατούσαν κατά μήκος της παραλίας όταν η μία εκ των δύο λιποθύμησε, παρασύροντας και την άλλη. Στο σημείο έσπευσαν πολίτες για να τις βοηθήσουν και διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ, σταθμός του οποίου πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στις δύο μαθήτριες. Η μία που είχε λιποθυμήσει μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται προληπτικά.

Η φίλη της μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας- Τριανδρίας για προστατευτική φύλαξη, απ’ όπου την παρέλαβαν οι γονείς της λίγο αργότερα.

Θεσσαλονίκη: Προμηθεύτηκαν αλκοόλ από μίνι μάρκετ

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μαθήτριες είχαν προμηθευτεί από μίνι μάρκετ δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνα, τα οποία κατανάλωσαν με άλλες φίλες τους στη παραλία της Καλαμαριάς.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. αναζήτησαν τον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ που πούλησε τα ποτά στα ανήλικα κορίτσια αλλά δεν τον έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία Περί Προστασίας Ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας – Τριανδρίας.