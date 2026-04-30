Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Γαλλίας το πρωί της Πέμπτης (30/4), όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κατέληξε στον ποταμό Σηκουάνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα, στη γέφυρα Draveil, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud, έπειτα από λάθος χειρισμό οδηγού υπό εκπαίδευση. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα, το οποίο επίσης κατέληξε στο ποτάμι. Σύμφωνα με τις αναφορές, κανείς δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV — Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026

Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερα άτομα: ο οδηγός, ένας εκπαιδευτής και δύο επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με δύτες να επιχειρούν στο σημείο, καθώς το όχημα βυθιζόταν γρήγορα. Και οι τέσσερις επιβάτες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμοί.

Juvisy-sur-Orge: un bus tombe dans la Seine dans l’Essonne. Les passagers ont été secourus et les services de sécurité sont sur place #BFM2 pic.twitter.com/edqJSInvLz — BFM (@BFMTV) April 30, 2026

Εικόνες από το σημείο δείχνουν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο, ενώ το αυτοκίνητο επέπλεε σε μικρή απόσταση. Οι δύτες πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στο λεωφορείο όσο και στο όχημα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλα άτομα παγιδευμένα.

Le véhicule, conduit par une apprentie en formation, a chuté au niveau de Juvisy-sur-Orge. Le conducteur et les passagers ont été secourus. pic.twitter.com/wWAll2o7ol — Le Figaro (@Le_Figaro) April 30, 2026

Η δήμαρχος της Juvisy, Λαμία Μπεσαρσά Ρεντά, δήλωσε «συγκλονισμένη» από το συμβάν. Όπως ανέφερε, «το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «τη χειρότερη μέρα της ζωής της».