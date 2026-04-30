Από άνοιξη… χειμώνας. Η φετινή Πρωτομαγιά θα κυλήσει με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένους βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, καθώς η χώρα εισέρχεται σε φάση ψυχρής μεταβολής.

Το σκηνικό θα είναι πιο δύσκολο κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και στο Αιγαίο, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με την επόμενη εβδομάδα να φέρνει ξανά πιο ανοιξιάτικες θερμοκρασίες.

Ο καιρός σήμερα και την Πρωτομαγιά

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (30/4) αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, αρχικά σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά νοτιότερα και έως το βράδυ θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Στερεά Ελλάδα και τη βόρεια Εύβοια.

Την Πρωτομαγιά (Παρασκευή 1/5), βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται σε Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, κεντρική και ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά και θα περιοριστούν στα νότια τμήματα, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο.

Κολυδάς: Πτώση της θερμοκρασίας και κρύο

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πτώση της θερμοκρασίας και στις βροχές του τριημέρου. Για την Αθήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 14 βαθμούς, με πιθανότητα να φτάσει έως τους 17, ενώ το ψυχρό σκηνικό φαίνεται να διατηρείται και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 12 βαθμούς, με την ελάχιστη γύρω στους 9. Η πόλη εμφανίζει και το πιο έντονο σήμα υετού, με τον Κολυδά να σημειώνει ότι η βόρεια Ελλάδα θα δεχθεί βροχοπτώσεις, με τη μέση ενδεικτική ποσότητα να φτάνει περίπου τα 18 χιλιοστά.



Μαρουσάκης: Το ψυχρό μέτωπο ρίχνει τη θερμοκρασία

Ανάλογη εικόνα περιγράφει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος κάνει λόγο για ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια. Όπως αναφέρει, ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα, ρίχνοντας τη θερμοκρασία, ενισχύοντας τους βοριάδες και φέρνοντας βροχές κυρίως στα κεντρικά, τα βόρεια και στο Αιγαίο.

Για την Παρασκευή, ο Μαρουσάκης προβλέπει άστατο καιρό κυρίως στις περιοχές που «βλέπουν» προς το Αιγαίο: Θεσσαλία, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και μεγάλο μέρος του Αιγαίου θα δεχθούν κατά διαστήματα βροχές. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την εκτίμησή του, δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ το κρύο θα είναι πιο αισθητό τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Το βασικότερο πρόβλημα του τριημέρου, πάντως, φαίνεται πως θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο. Ο Μαρουσάκης σημειώνει ότι στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν ακόμη και σε επίπεδα θύελλας. Αν και προς το παρόν δεν διαφαίνεται γενικευμένο απαγορευτικό, δεν αποκλείονται προβλήματα σε ορισμένες ακτοπλοϊκές γραμμές.

Αναλυτικά η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός το Σάββατο (2/5)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια μεμονωμένων καταιγίδων.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Κυριακή (3/5)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.