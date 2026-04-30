Ιδιαίτερα σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κατεδάφιση των ξύλινων καταφυγίων από μονάδες των ΜΑΤ και όλα όσα διαδραματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Η αντιπαράθεση μεταξύ του δήμου Γαύδου και των κατοίκων του νησιού που μένουν στα παραπήγματα (καβάτζες) έχει πάρει διαστάσεις.

Καβάτζες είναι κάποιες κατασκευές χωρίς πάτωμα, χαμηλές στο ύψος, φτιαγμένες με ξύλα που έχουν βγει από τη θάλασσα ή κάποιους κορμούς δέντρων. Κάποιοι μένουν μόνιμα εκεί.

Κάτοικος του νησιού κατήγγειλε ότι ο αδελφός της δημάρχου του επιτέθηκε, με την υπόθεση να καταλήγει στη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Παύλος, κάτοικος στο νησί μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την κατάσταση που επικρατεί αλλά και για την επίθεση του αδερφού της δημάρχου προς το πρόσωπό του.

«Την περασμένη Δευτέρα κατέβηκε η δήμαρχος μαζί με τον αδερφό της και κάποιους εργάτες. Ο κύριος αυτός, ο αδερφός της Δημάρχου δηλαδή, ήταν εξαρχής εριστικός και προκλητικός, με αποκορύφωμα κάποια στιγμή που κινήθηκε απειλητικά εναντίον μιας κοπέλας. Επιχείρησα να παρέμβω, του φώναξα «Τι κάνεις εκεί;». Στράφηκε εναντίον μου. Με έβρισε, με απείλησε, με χτύπησε. Δεν έχει κάποια θεσμική θέση ο συγκεκριμένος. Εγώ μένω εδώ και τον γνώρισα πρώτη φορά τη Δευτέρα. Δεν τον βλέπω καν στο νησί. Όταν αφού με χτύπησε του ζήτησα το λόγο απολύτως ειρωνικά. Και αυτός πήρε ένα μαδέρι με καρφιά από τα σπασμένα και μου είπε «Θα σας θάψω ένα μέτρο κάτω από τη γη». Αυτό έγινε μετά το γκρέμισμα των καβατζών. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος τους εκεί πέρα. Συγκεντρώνουν τα σπασμένα και πιθανώς να επιχειρήσουν να καταστραφεί και άλλες καβάτζες. Αυτό δεν μας είναι σαφές. Κατέθεσα μήνυση και συνελήφθη ο κύριος αυτός στη διαδικασία του αυτοφώρου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία», είπε αρχικά.

«Επιχειρείται εδώ μία, βίαιη και απότομη αλλαγή στο κοινωνικό μοντέλο και το οικονομικό του νησιού, χωρίς καμία διαβούλευση να έχει προηγηθεί. Επιχειρείται μία εκδίωξη ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού του νησιού και του εργατικού δυναμικού, ακόμα μεγαλύτερου, γιατί οι άνθρωποι που ζουν εδώ είναι εν πολλοίς νέοι και ικανοί και συμμετέχουν πολύ ενεργά στη ζωή του νησιού με διάφορους ρόλους. Και πραγματικά απορούμε κι εμείς ποιο είναι το σχέδιο και πού πάει όλο αυτό. Δηλαδή είναι μία καταστροφική πολιτική που δεν μας έχει εξηγηθεί. Εμείς έχουμε άριστες σχέσεις με το Δασαρχείο. Οι άνθρωποι περνούν από εδώ συνέχεια. Είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση. Εμείς έχουμε επιλέξει να ζούμε εδώ με πολύ ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα. Είμαστε αυτοί που ενημερώνουμε αυτούς που επισκέπτονται το δάσος, τους τουρίστες για την προστασία του δάσους. Έχουμε πυροσβεστήρες παντού», σημείωσε σχετικά.

Ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης παράταξη «Γαύδος: πρώτα ο άνθρωπος», Ηλίας Κυριακόπουλος μίλησε επίσης στο MEGA.

«Δε γνωρίζω ποιο είναι το πραγματικό σχέδιο, το βαθύτερο σχέδιο της δημάρχου. Έτσι όπως έχει δημιουργηθεί ο νόμος που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμαρχος έχει τη μεγαλύτερη και απόλυτη εξουσία. Ό, τι και να λέει η αντιπολίτευση, δεν της καίγεται καρφί. Υπάρχει ένας φόβος, για το μέλλον του Λαυρακά. Σε περίπτωση που φύγουν οι άνθρωποι από εκεί που καταφέρει η Δήμαρχος να εκτελέσει το σχέδιό της και τους διώξει όλους τους ανθρώπους, πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε πολύ άσχημες εικόνες στο μέλλον για τον Λαυρακά. Είτε επενδυτικά είτε ακόμη και μια φυσική καταστροφή. Όταν φύγουν όλοι οι άνθρωποι από ένα νησί, από έναν χώρο, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτός ο χώρος, όπως και να λέγεται, είτε λέγεται Natura είτε διαφορετικά, είναι πάρα πολύ εύκολο αύριο το πρωί να βρεθεί ένας πάρα πολύ καλός επενδυτής, είτε από την Ελλάδα ή από καμία γειτονική χώρα και να έρθει να τον αγοράσει», τόνισε.

