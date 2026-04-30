Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 5χρονης αυτόχθονης στην Αυστραλία – Αναζητείται ο ύποπτος για τη δολοφονία

Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε την Πέμπτη 30 Απριλίου ότι βρήκε ένα πτώμα που πιστεύει ότι ανήκει σε ένα πεντάχρονο κοριτσάκι αυτοχθόνων που αγνοούνταν και ότι αναζητεί τον άνδρα που φέρεται ότι το δολοφόνησε.

Το κοριτσάκι, το οποίο η οικογένειά της αποκαλεί Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι σύμφωνα με τα έθιμα των αυτοχθόνων, αναφέρθηκε ως αγνοούμενο από το σπίτι του σε μια απομακρυσμένη κοινότητα στην κεντρική Αυστραλία από το βράδυ του Σαββάτου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι εντόπισε το πτώμα ενός μικρού κοριτσιού αυτοχθόνων λίγο πριν από σήμερα το μεσημέρι, περίπου πέντε χιλιόμετρα νότια από τη σκηνή του εγκλήματος.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι έγινε πρωτοσέλιδος τίτλος στα ΜΜΕ της χώρας και εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις έρευνες από ξηράς και αέρος στην περιοχή Άλις Σπρινγκς.

«Ραγίζουν οι καρδιές μας που η υπόθεση του μικρού κοριτσιού το οποίο αγνοούνταν στο Άλις Σπρινγκς είχε τέτοιο τραγικό τέλος», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σε δήλωση στο X.

«Καμία λέξη δεν μπορεί να αποδώσει το μέγεθος της οδύνης της οικογένειάς της. Σε αυτήν τη στιγμή της τρομερής απώλειάς τους, όλοι οι Αυστραλοί τους έχουμε στις καρδιές μας».

There is heartbreak and rage in Australia's red centre after police found the body of a 5-year-old girl who was kidnapped near Alice Springs five days ago. The girl's devastated family has asked that she now be known as Kumanjayi Little Baby, as police vow to search every…

Οι αρχές αναζητούν τον δολοφόνο

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο κύριος ύποπτος είναι ο 47χρονος Τζέφερσον Λιούις, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και ήταν στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε το παιδί.

«Επικεντρώνουμε τώρα στο να εντοπίσουμε τον Τζέφερσον Λιούις. Είναι η μόνη δουλειά που έχουμε σε αυτήν την έρευνα αυτή τη στιγμή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας της Βόρειας Περιφέρειας Πίτερ Μάλεϊ.

«Λέω στην οικογένεια του Τζέφερσον Λιούις ότι πιστεύουμε ότι δολοφόνησε αυτό το παιδί. Μην τον βοηθήσετε. Οδηγήστε τον στο αστυνομικό τμήμα και θα ασχοληθούμε εμείς με αυτόν».

«Και λέω στον Τζέφερσον Λιούις, ερχόμαστε».

Ο Μάλεϊ είπε πως η αστυνομία κατέσχεσε αντικείμενα από τη σκηνή του εγκλήματος, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι παιδικών εσωρούχων. Ιατροδικαστικές εξετάσεις εντόπισαν προφίλ DNA που ανήκαν στην Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι και στον Λιούις.

Η Αυστραλία προσπαθεί επί δεκαετίες να επανασυμφιλιωθεί με τον αυτόχθονα πληθυσμό της, που κατοικούσε σε αυτή γη για 50.000 χρόνια αλλά δέχθηκε βία και περιθωριοποίηση στη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας.

Οι αυτόχθονες Αυστραλοί αποτελούν περίπου το 3,8% των 27 εκατομμυρίων κατοίκων της Αυστραλίας αλλά βρίσκονται στη χαμηλότερη βαθμίδα όλων σχεδόν των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών και έχουν δυσανάλογα υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών και φυλάκισης.