Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου του Πάτρικ Μαλντούν

Την Κυριακή 19 Απριλίου, μια είδηση που άρχισε να κάνει τον γύρο του κόσμου, σκόρπισε τη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Ο Πάτρικ Μαλντούν είχε «φύγει» από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 58 ετών, με πολλούς καλλιτέχνες να σπεύδουν να τον αποχαιρετήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του ’90 όταν ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της επιτυχημένης σαπουνόπερας Days of Our Lives. Το 1995 άλλαξε στρατόπεδο, καθώς μετακόμισε για μια σεζόν στο Melrose Place και από τότε ξεκίνησε το tour του σε διάφορες σειρές και ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού.

Παράλληλα κρατούσε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και εξαιτίας της προσωπικής του ζωής – η σχέση του με την Ντενίζ Ρίτσαρντς στα τέλη των nineties γέμισε πολλές σελίδες στα lifestyle περιοδικά της εποχής.

Περίπου δύο εβδομάδας μετά την ξαφνική απώλειά του, έγινε γνωστή η αιτία θανάτου. Ο Πάτρικ Μάλντουν πέθανε από έμφραγμα του μυοκαρδίου, δηλαδή καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου όπως έκανε έγραψε το περιοδικό People.

Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός είχε βρεθεί στις 19 Απριλίου αναίσθητος στο ντους από τη σύντροφό του, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στη συνέχεια.

Λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο Πάτρικ Μαλντούν είχε κάνει ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του ως εκτελεστικός παραγωγός στη νέα ταινία «Kockroach», με πρωταγωνιστές τους Κρις Χέμσγουορθ και Τέιρον Έγκερτον.