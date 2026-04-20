Πάτρικ Μαλντούν: Πέθανε o απόλυτος τηλεοπτικός «κακός» των ’90s

Ο Πάτρικ Μαλντούν, ένας από τους γνώριμους τηλεοπτικούς «κακούς» των ’90s και πρόσωπο που συνδέθηκε με επιτυχημένες σειρές, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 57 ετών, σύμφωνα με το Variety.

Από τις σαπουνόπερες στη μεγάλη τηλεθέαση

Η πορεία του στην τηλεόραση ξεκίνησε δυναμικά, όταν ανέλαβε τον ρόλο του Όστιν Ριντ στη θρυλική σαπουνόπερα Days of Our Lives την περίοδο 1992–1995. Ο ίδιος χαρακτήρας τον επανέφερε στη σειρά σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, το 2011–2012, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεσή του με το κοινό.

Νωρίτερα, το 1991, είχε εμφανιστεί στη νεανική σειρά Saved by the Bell, ενώ ακολούθησε η συμμετοχή του στο δημοφιλές «Melrose Place», όπου από το 1995 έως το 1996 υποδύθηκε τον αδίστακτο Ρίτσαρντ Χαρτ.

Η μετάβαση στον κινηματογράφο

Το πέρασμά του στη μεγάλη οθόνη συνοδεύτηκε από τον ρόλο του Ζάντερ Μπάρκαλοου στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Starship Troopers (1997), σε σκηνοθεσία του Πολ Βερχόφεν, μια παραγωγή που απέκτησε cult απήχηση με τα χρόνια.

Δραστήριος και πίσω από τις κάμερες

Ο Μαλντούν δεν περιορίστηκε μόνο στην υποκριτική. Μέσω της Storyboard Productions συμμετείχε ως παραγωγός σε αρκετές ταινίες, όπως τα «The Tribes of Palos Verdes», «Arkansas», «Marlowe», «The Card Counter», «The Dreadful» και «Riff Raff».

Μάλιστα, επρόκειτο να εμπλακεί και στη νέα παραγωγή «Kockroach», με ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Κρις Χέμσγουορθ, Τάρον Έγκερτον, Ζάζι Μπιτζ και Άλεκ Μπάλντουιν. Λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του είχε εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό του για το project, τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιούνται στην Αυστραλία.

Η τελευταία του δουλειά

Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του ως ηθοποιός ήταν στην ταινία «Dirty Hands», ένα αστυνομικό θρίλερ με τους Ντενίζ Ρίτσαρντς και Μάικλ Μπιτς, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα.

Η προσωπική του ζωή

Ο Πάτρικ Μαλντούν αφήνει πίσω τη σύντροφό του Μίριαμ Ρόθμπαρτ, τους γονείς του Ντίνα και Πάτρικ Μαλντούν πρεσβύτερο, την αδελφή του Σάνα και τον σύζυγό της Άχμετ Ζάπα, καθώς και τα ανίψια του, Χέιλο και Άροου Ζάπα.