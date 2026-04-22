Θλίψη προκάλεσε στον χώρο του θεάματος, η ξαφνική είδηση ότι ο Πάτρικ Μαλντούν «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον γνωστό ηθοποιό, με την Ντενίζ Ρίτσαρντς να είναι απαρηγόρητη για αυτή την απώλεια.

Ο Μαλντούν και η 55χρονη ηθοποιός γνωρίστηκαν σε ένα μάθημα υποκριτικής όταν ήταν νέοι και στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ήταν ζευγάρι για μια πενταετία, ενώ συμπρωταγωνίστησαν στην καλτ ταινία Starship Troopers του 1997.

Παρά τον χωρισμό τους τότε, η Ρίτσαρντς και ο Μαλντούν έμειναν καλοί φίλοι στο πέρασμα των χρόνων.

«Είναι απαρηγόρητη. Δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει» είπε μια πηγή κοντά στη γνωστή ηθοποιό. «Ο Πάτρικ είναι ο πρώην της με τον οποίο είχε τις καλύτερες σχέσεις και υπήρχε μεγάλος σεβασμός ανάμεσά τους. Ήταν καλύτεροι ως φίλοι παρά ως ζευγάρι» συμπλήρωσε.

Denise Richards is ‘devastated,’ ‘can’t stop crying’ following death of ex Patrick Muldoon: report https://t.co/zKOGKgyKcA pic.twitter.com/R1vlrm5N3z — New York Post (@nypost) April 21, 2026

Την ίδια άποψη είχε και ο ηθοποιός. «Μπορεί να μην καταλήξαμε μαζί αλλά οι οικογένειές μας κάνουν πολύ παρέα» είχε δηλώσει το 2025 στο podcast MisSPELLING.

«Έχω πάρα πολύ καλή σχέση και με τις κόρες της, τη Λόλα και τη Σάμι, καθώς τις ξέρω από τότε που γεννήθηκαν» είχε συμπληρώσει.

Μάλιστα, η Λόλα, αποχαιρέτησε τον Πάτρικ Μαλντούν με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Νόμιζα ότι θα είσαι στη ζωή μας για πάντα. Μου λείπει να ακούω τη μαμά μου να γελάει όταν μιλούσε στο τηλέφωνο μαζί σου. Η φωνή σου έκανε πάντα τη μέρα μου καλύτερη και ξέρω ότι δεν θα σταματήσουμε να σε σκεφτόμαστε και να μιλάμε για σένα» έγραψε η κόρη των Ρίτσαρντς και Τσάρλι Σιν.

* Η κεντρική φωτογραφία είναι από την ταινία Starship Troopers του 1997