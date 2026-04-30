newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.04.2026 | 18:58
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Αττική
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελληνικό γιαούρτι: Κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών – Ενισχυμένη παραγωγή το 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Απριλίου 2026, 15:13

Ελληνικό γιαούρτι: Κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών – Ενισχυμένη παραγωγή το 2025

Το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δυναμικά ελληνικά προϊόντα εν γένει, αναφέρει η ICAP CRIF

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Spotlight

Δυναμική παρουσία για το ελληνικό γιαούρτι στις διεθνείς αγορές καταδεικνύει έρευνα της ICAP CRIF.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί με διαφορά το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα μας και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δυναμικά ελληνικά προϊόντα εν γένει.

Η τιμή της πρώτης ύλης αποτελεί κύριο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους των γαλακτοβιομηχανιών

Ενισχυμένη παραγωγή γιαουρτιού το 2025

Ενδεικτικό της εντυπωσιακής ανάπτυξης που γνωρίζει το γιαούρτι αποτελεί το γεγονός πως οι παραγόμενες ποσότητες γιαουρτιού έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική άνοδο τα τελευταία έτη.

Όσον αφορά την παραγωγή γιαουρτιού, το 2025 ήταν ενισχυμένη κατά ένα ποσοστό της τάξης του 30%. Στην περίπτωση της παραγωγής φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (χωρίς τα ροφήματα γάλακτος), το 2025, εκτιμάται πως σημειώθηκε στασιμότητα στην παραγωγή-κατανάλωσή του (-0,6%) έναντι του προηγούμενου έτους.

Τα τελευταία χρόνια το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην εγχώρια αγορά γάλακτος αποσπά το ισοδύναμο συμπυκνωμένο γάλα, με μερίδιο 37,0% το 2025.

Ελληνικό γιαούρτι

Η εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών

Σύμφωνα με την Ιωάννα Στρατουδάκη, Senior Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, η εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσιάστηκε ελαφρώς ενισχυμένη το 2025 σε σχέση με το 2024 στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.

Για το 2025 εκτιμάται πως τη σημαντικότερη άνοδο είχαν το συμπυκνωμένο γάλα (12,6%), οι ποσότητες του οποίου προορίζονται κατά κύριο λόγο στην επαγγελματική χρήση (καφετέριες, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.), καθώς επίσης και το ξινόγαλα και τα ποτά με βάση το γάλα (9,5%), ευνοημένα από την στροφή των καταναλωτών σε περισσότερο υγιεινά ροφήματα και στην αγορά προϊόντων εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη.

Αυξημένες πωλήσεις – Μείωση κερδοφορίας

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών επιχειρήσεων για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 20 εταιρειών για τη διετία 2023-2024. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις των 20 επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 6,9% το 2024 έναντι του 2023.

Αντίθετα, τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 2,6% την ίδια περίοδο λόγω του αυξημένου κόστους πωλήσεων. Μειωμένα ήταν τα κέρδη EBITDA (-6,7%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 146,1 εκατ. ευρώ το 2024. Το 2024 επί συνόλου 20 επιχειρήσεων, οι 12 ήταν κερδοφόρες, έναντι 15 το προηγούμενο έτος.

Ο ρόλος των τιμών Α’ ύλης

Σύμφωνα με την έρευνα της ICAP GRIF, ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος, το βαθμό κάλυψης της αγοράς, τα κανάλια διάθεσης, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διανέμουν τα προϊόντα τους.

Η τιμή της πρώτης ύλης, δηλαδή του γάλακτος που προέρχεται από τους παραγωγούς, αποτελεί κύριο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους των γαλακτοβιομηχανιών και κατ’ επέκταση επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την τελική τιμή πώλησης των προϊόντων τους.

Οι τιμές πώλησης όλων των κατηγοριών γάλακτος έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο την περίοδο 2021-2025, εμφανίζοντας ωστόσο τάσεις μερικής αποκατάστασης την τελευταία διετία.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Κόσμος
«Χέγκσεθ, είσαι εγκληματίας πολέμου» – Ακτιβιστής διέκοψε την ακρόαση του υπουργού Άμυνας στη Γερουσία

«Χέγκσεθ, είσαι εγκληματίας πολέμου» – Ακτιβιστής διέκοψε την ακρόαση του υπουργού Άμυνας στη Γερουσία

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 30.04.26

Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

Σύνταξη
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Το κριτήριο 30.04.26

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Σύνταξη
Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 30.04.26

Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία - Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα

H ανησυχία για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά διεθνείς οργανισμοί. Η ανάπτυξη, τα τέσσερα «γιατί», τα «αντίβαρα» και η «παγίδα» των μέσων όρων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΦΚΑ: Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές
Οικονομία 30.04.26

Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους - Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές

Τα αναδρομικά αφορούν περιπτώσεις επανυπολογισμών συντάξεων, προσαυξήσεων από παράλληλη ασφάλιση, υπερβολικών κρατήσεων εισφορών και επιστροφών σε στρατιωτικούς

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;
Ανάλυση Politico 30.04.26

Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;

Το ενεργειακό σοκ έχει διαχυθεί στην οικονομία και απειλεί την Ευρώπη με νέα πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις κλυδωνίζονται, καθώς αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από το νέο κύμα ακρίβειας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Ανακαίνιση, ενεργειακή απόδοση και αλλαγή χρήσης – Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου
Παρεμβάσεις 30.04.26

Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου

30+1 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα ακίνητα που διαθέτουν και να μη χάσουν τα χρήματά τους

Προκόπης Γιόγιακας
Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Σύνταξη
Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης
Έρευνα ΕΚΤ 29.04.26

Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 29.04.26

Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία

Γενικευμένη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη καταγράφει η Κομισιόν τον Απρίλιο. Εκτινάσσονται οι πληθωριστικές προσδοκίες, βουλιάζουν οι προοπτικές για την απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Ελλάδα 30.04.26

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 30.04.26

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Σύνταξη
Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Ελλάδα 30.04.26

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Σύνταξη
Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Διαδρομές χρήματος 30.04.26

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 30.04.26

Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο
Χωρίς όρκο 30.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα εμφανιστεί στις 29 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα

Η διαχείριση του διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην χώρα του πριν από το ματς των πλέι οφ της Super League. Η διαιτησία του στο ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους 0-0. Το παρελθόν του VAR Παϊρέτο.

Βάιος Μπαλάφας
Αμπελόκηποι: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο – «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»
Αμπελόκηποι 30.04.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο - «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»

Η 72χρονη υποσχόταν φροντίδα σε ηλικιωμένες γυναίκες με 650 ευρώ τον μήνα - Απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ελλάδα 30.04.26

Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για «θεσμική εκτροπή», υπογραμμίζοντας πως τίθεται ζήτημα δεοντολογίας λόγω προηγούμενης εμπλοκής του ίδιου εισαγγελικού λειτουργού στην υπόθεση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Αγοραία λογική 30.04.26

Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου χρηματοδοτημένου από το fund CVC απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ξέρει

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
On Field 30.04.26

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Το κριτήριο 30.04.26

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Cookies