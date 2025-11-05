newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ευλογιά: Μείωση παραγωγής γάλακτος – Ανεβαίνουν οι τιμές στη φέτα
Οικονομία 05 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Ευλογιά: Μείωση παραγωγής γάλακτος – Ανεβαίνουν οι τιμές στη φέτα

Προβληματισμός για τυχόν ελλείψεις στην εσωτερική αγορά το επόμενο διάστημα, καθώς η πρώτη ύλη μειώνεται - Ενδεικτικό είναι ότι για 1 κιλό τυρί χρειάζονται 4 κιλά γάλακτος

Δήμητρα Σκούφου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Μειώσεις στις παραδοθείσες ποσότητες γάλακτος αλλά και αυξήσεις των τιμών στο πρόβειο και το γίδινο γάλα έφερε η ευλογιά, με τις τυροκομικές επιχειρήσεις σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε πρώτη ύλη, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και τη Θράκη, ενώ η επέκταση της νόσου με συνεχώς νέα κρούσματα προκαλεί αναστάτωση στην αγορά και φόβο για την παραγωγή κυρίως της φέτας, που αποτελεί τον πρωταγωνιστή στις ελληνικές εξαγωγές.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα μικρά τυροκομεία, αλλά χτυπά την πόρτα και των μεγαλύτερων γαλακτοβιομηχανιών της χώρας. Το γεγονός ότι από πέρυσι ο αριθμός των αιγοπροβάτων της χώρας, εξαιτίας των σφαγιασμών μολυσμένων κοπαδιών, έχει σήμερα ξεπεράσει τις 360.000 δημιουργεί έντονο προβληματισμό, καθώς οι λιγότερες ποσότητες γάλακτος που εισκομίζονται είναι σε υψηλότερες τιμές και τα τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα που θα παράγονται θα είναι ακριβότερα το επόμενο διάστημα και, αν το πρόβλημα συνεχιστεί, και σε μικρότερες ποσότητες.

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία και στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η εξάπλωση της ευλογιάς «έχει ήδη καταστρέψει πολλές κτηνοτροφικές μονάδες και επηρεάζει αρνητικά πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις λόγω της έλλειψης πρώτης ύλης». Σύμφωνα με τους τυροκόμους, οι ελλείψεις θα φέρουν αναπόφευκτα και αυξήσεις τιμών, ενώ αν αναλογιστεί κανείς ότι για την παραγωγή ενός κιλού φέτας χρειάζονται 4 κιλά γάλακτος, αντιλαμβάνεται και το πρόβλημα των πιθανών ελλείψεων.

Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας γάλακτος, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές που θα φτάσουν στην αγορά των τυροκομικών το επόμενο διάστημα, καθώς, για παράδειγμα, η φέτα που σήμερα πωλείται έχει παραχθεί σε προγενέστερο χρόνο με πρώτη ύλη που κοστολογήθηκε σε χαμηλότερη τιμή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παραγωγή γάλακτος είναι μειωμένη άνω του 15% σε αρκετές περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ευλογιά.

Σύμφωνα με παραγωγούς, οι αναμενόμενες αυξήσεις στην πρώτη ύλη μεσοσταθμικά θα ξεπερνούν τα 10-15 λεπτά για το πρόβειο γάλα, με τις τιμές από 1,35 ευρώ πέρυσι να εκτιμώνται ήδη ακόμα και στα 1,65 ευρώ, ενώ για το γίδινο γάλα από 0,85-0,89 στο 1 ευρώ φέτος. Ενας ακόμα προβληματισμός που υπάρχει στην αγορά εξαιτίας της μείωσης της πρώτης ύλης είναι και το εάν τίθεται θέμα ελλείψεων στην εσωτερική αγορά το επόμενο διάστημα, κάτι που θα επηρεάσει και τις τιμές. Σύμφωνα με τους τυροκόμους, η παραγωγή φέτας ήταν στους 140.000 τόνους, με τους 90.000 τόνους να έχουν εξαχθεί το 2024.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
Οικονομία 05.11.25

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων

Από την αποποίηση έως τη δημοσίευση της διαθήκης και από το διάστημα συμβίωσης για ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση μέχρι την προθεσμία για την εκκαθάριση και την αναγγελία δανειστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες
Ευρωβαρόμετρο 05.11.25

Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες

Άγνωστη έννοια είναι η κοινωνική οικονομία για το 90% των Ελλήνων. Όταν όμως τους εξηγούν τι είναι, οι οχτώ στους δέκα τη θεωρούν σημαντική για την ευημερία της χώρας τους. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει

Η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να υπονομεύει την ανάπτυξη, να αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και να συρρικνώνει τον δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές δαπάνες και επενδυτική πολιτική

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στουρνάρας: Οι ελληνικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος
ΤτΕ 04.11.25

Στουρνάρας: Οι ελληνικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος

Οι τέσσερις άξονες που θα πρέπει να κινηθεί η ελληνική μεταποίηση προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα

Σύνταξη
Γρηγόρης Σκλήκας: Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση
Γρηγόρης Σκλήκας 04.11.25

Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση

Ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές
Αναλυτικός οδηγός 04.11.25

Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι προβλέπει

Σύνταξη
Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα
Οικονομία 04.11.25

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τα βήματα και την καταληκτική ημερομηνία ?Ποια τα κόστη ελέγχου, επανελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων ?Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Προκόπης Γιόγιακας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
Ελλάδα 05.11.25

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Σύνταξη
Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
Οικονομία 05.11.25

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων

Από την αποποίηση έως τη δημοσίευση της διαθήκης και από το διάστημα συμβίωσης για ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση μέχρι την προθεσμία για την εκκαθάριση και την αναγγελία δανειστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Σύνταξη
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις
Επαναστάτρια 05.11.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, θα είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα εξετάζει την ζωή της: από την φυλάκιση μέχρι την δραπέτευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες
Ευρωβαρόμετρο 05.11.25

Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες

Άγνωστη έννοια είναι η κοινωνική οικονομία για το 90% των Ελλήνων. Όταν όμως τους εξηγούν τι είναι, οι οχτώ στους δέκα τη θεωρούν σημαντική για την ευημερία της χώρας τους. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη
Υγεία 05.11.25

Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στη μητρότητα μετατρέπεται σιγά-σιγά σε έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας

Σύνταξη
Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει

Η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να υπονομεύει την ανάπτυξη, να αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και να συρρικνώνει τον δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές δαπάνες και επενδυτική πολιτική

Αλέξανδρος Κλώσσας
Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!
«Άτυπος σύμβουλος» 05.11.25

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!

Με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να συγχαίρει του υποψηφίους των Δημοκρατικών που κέρδισαν στις εκλογικές τους μάχες, τώρα θα πρέπει να γίνει σύμβουλος του Ζόχραν Μαμντάνι!

Σύνταξη
O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»
Κόσμος 05.11.25 Upd: 05:40

O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Ο Ζόραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής από το Associated Press με διαφορά 9% του αντιπάλου του Άντριου Κουόμο για την θέση του δημάρχου στη Νέα Υόρκη, με την καταμέτρηση στο 80% των ψήφων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Ζόχραν Μαμντάνι 05.11.25

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο