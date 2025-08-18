Στους διαδρόμους ενός σούπερ μάρκετ στο Πεκίνο, τα τυριά και η κρέμα γάλακτος από την Ευρώπη συνεχίζουν να γεμίζουν τα ράφια, όμως η εμπορική τους τύχη στην Κίνα μοιάζει πιο αβέβαιη από ποτέ.

Η κινεζική κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει για έξι ακόμη μήνες την αντι-επιδοματική έρευνα εις βάρος των ευρωπαϊκών γαλακτοκομικών προϊόντων, κίνηση που αναζωπυρώνει τις εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπορικής αντιπαράθεσης με Δύση και Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters.

Η Κίνα δίνει παράταση μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε ότι η διαδικασία θα διαρκέσει πλέον έως τις 21 Φεβρουαρίου 2026, επικαλούμενο την «πολυπλοκότητα» της υπόθεσης.

Η έρευνα αφορά προϊόντα όπως τυρί, γάλα και κρέμα, τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι των εισαγωγών της Κίνας από την Ευρώπη.

Στο μικροσκόπιο και άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Πεκίνο κινείται εναντίον ευρωπαϊκών εξαγωγών.

Τον Ιούνιο, είχε παρατείνει ανάλογη έρευνα για το ευρωπαϊκό χοιρινό, ενώ τον Ιούλιο ανακοίνωσε δασμούς σε παραγωγούς μπράντι της ΕΕ, με εξαίρεση ορισμένους οίκους κονιάκ που συμφώνησαν να πουλούν σε ελάχιστη τιμή.

Στρατηγικά «χαρτιά» στη διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με αναλυτές, οι κινήσεις αυτές αποτελούν διαπραγματευτικά όπλα της Κίνας στις συζητήσεις γύρω από τους δασμούς που έχει επιβάλει η Ευρώπη στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Οι Βρυξέλλες είχαν κατηγορήσει το Πεκίνο για κρατικά επιδοτούμενες εξαγωγές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Αναζητώντας ισορροπία με τη Δύση

Η Κίνα, που βασίζεται στις εξαγωγές για την ανάπτυξή της, προσπαθεί να αποφύγει μια παρατεταμένη εμπορική σύγκρουση με τις μεγάλες αγορές της Δύσης.

Ωστόσο, με την εσωτερική κατανάλωση να παραμένει αδύναμη, το Πεκίνο φαίνεται αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει τα γαλακτοκομικά και το χοιρινό ως «μοχλούς πίεσης» στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

πηγή: ΟΤ