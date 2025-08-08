Ο ανταγωνισμός από Κίνα πλήττει τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Σε μεγάλο κίνδυνο θα βρεθούν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη εάν η Κίνα ανακατευθύνει μεγάλο αριθμό προϊόντων στην ήπειρο λόγω του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με μελέτη οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι εταιρείες της ευρωζώνης πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον

Μια αύξηση της τάξης των 1.000 ευρώ στις εισαγωγές από Κίνα ανά εργαζόμενο και κλάδο μεταξύ 2015 και 2022, οδηγεί σε μείωση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας στο ποσοστό απασχόλησης στον εν λόγω κλάδο κατά την ίδια περίοδο, αναφέρεται. Αυτό αντιπροσωπεύει 240.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ που έπαψαν να υπάρχουν ή ανακατανεμήθηκαν σε λιγότερο εκτεθειμένους κλάδους, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα έχει άμεσες επιπτώσεις στις αγορές εργασίας της ευρωζώνης, έγραψαν οικονομολόγοι σε άρθρο των στελεχών της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Οπως σημειώνεται, ο αυξημένος ανταγωνισμός από την Κίνα στις παγκόσμιες αγορές εξαγωγών έχει επηρεάσει την αγορά εργασίας στη ζώνη του ευρώ τα τελευταία χρόνια. Καθώς η Κίνα έχει ανέβει στην αλυσίδα αξίας, οι εξαγωγές της αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στις αγορές τρίτων χωρών.

Ο ανταγωνισμός επεκτείνεται

Αυτός ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον σε προϊόντα χαμηλού κόστους. Επεκτείνεται σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα οχήματα και τα εξειδικευμένα μηχανήματα. Οι αυξημένοι δασμοί των ΗΠΑ στην Κίνα ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω τον ανταγωνισμό για τους παραγωγούς της ζώνης του ευρώ, εάν οι κινέζοι εξαγωγείς επεκταθούν ή αναζητήσουν νέες αγορές στην Ευρώπη, αναφέρεται στην έκθεση.

Μια εκτροπή του εμπορίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της Κίνας σε βιομηχανίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, υποδηλώνει ότι οι εταιρείες της ευρωζώνης πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον. «Ενώ προς το παρόν ο αντίκτυπος επικεντρώνεται σε τομείς όπως τα οχήματα και τα χημικά, οι ευρύτερες επιπτώσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν σε σχεδόν το ένα τρίτο της απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ», αναφέρουν οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ.

Οι κλάδοι των οχημάτων και των χημικών προϊόντων έχουν παρουσιάσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις εισαγωγές από την Κίνα – σημειώνοντας αύξηση κατά 150% και 140% αντίστοιχα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αλλοι τομείς έχουν επίσης καταγράψει σημαντική αύξηση στις κινεζικές εισαγωγές, για παράδειγμα το χαρτί και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημείωσαν αύξηση 85%. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν το εύρος της διείσδυσης των εισαγωγών της Κίνας σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, από την παραδοσιακή μεταποίηση έως την προηγμένη τεχνολογία, σημειώνεται.

