Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

«Λευκός χρυσός» το ελληνικό γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40% τρέχουν οι εξαγωγές μέσα στο 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Αυγούστου 2025 | 08:05

«Λευκός χρυσός» το ελληνικό γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40% τρέχουν οι εξαγωγές μέσα στο 2025

Στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων λένε στον ΟΤ ότι τα εργοστάσια στην Ελλάδα δεν προλαβαίνουν να παράγουν γιαούρτι

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Spotlight

Το γιαούρτι έχει πλέον αναδειχθεί στον «λευκό χρυσό» της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Πηγές της αγοράς μιλώντας προς τον ΟΤ έλεγαν χαρακτηριστικά ότι στη διάρκεια του πρώτου πενταμήνου του 2025 στην παγκόσμια αγορά οι εξαγωγές ελληνικού γιαουρτιού «τρέχουν» με 40,7%!

Τα εργοστάσια της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας δεν προλαβαίνουν να παράγουν. Μάλιστα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στην ολλανδική αγορά – που είναι μία από τις σημαντικότερες γαλακτοπαραγωγικές χώρες της Ευρώπης – οι αύξηση των πωλήσεων του γιαουρτιού ανέρχεται στο 86% (!) στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαίου.

Ως εκ τούτου δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι προ μηνών ο ολλανδικός μητρικός όμιλος FrieslandCampina έδωσε την άδεια στην ελληνική θυγατρική της να εξάγει ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι στην… Ολλανδία!

Ωστόσο ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η βρετανική αγορά – μία από τους καλύτερους πελάτες συνολικά των ελληνικών εξαγωγών – την πρώτη θέση κατέχουν από κοινού οι κωδικοί γαλακτοκομικών προϊόντων. Δηλαδή η φέτα και δύο κατηγορίες γιαουρτιών στη διάρκεια του 2024 συγκέντρωσαν εξαγωγικό τζίρο συνολικά περίπου 139 εκατ. ευρώ.

Το 2024 η αξία των εξαγωγών του γιαουρτιού – πρόκειται για δύο κωδικούς προϊόντων, ο ένας με άνω του 3% λιπαρά και ο άλλος με κάτω του 6% λιπαρά – ανήλθαν στα 65,7 εκατ. ευρώ

Το γιαούρτι και η φέτα

Βέβαια τον πρώτο λόγο έχει η φέτα με πωλήσεις 73,1 εκατ. ευρώ και όγκο 10,6 χιλιάδες τόνους, σημειώνοντας αύξηση έναντι του 2023 κατά 18,81% και 25,87% αντίστοιχα. Φέτος τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα, οι εξαγωγές της φέτας «τρέχουν» με 20%!

Αναφορικά με το γιαούρτι η βρετανική αγορά έχει να επιδείξει εξίσου καλές επιδόσεις. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του 2024 η αξία των εξαγωγών του γιαουρτιού – πρόκειται για δύο κωδικούς προϊόντων, ο ένας με άνω του 3% λιπαρά και ο άλλος με κάτων του 6% λιπαρά – ανήλθαν στα 65,7 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των δύο κωδικών με μεγαλύτερη ταχύτητα «τρέχει» ο τύπος με περιεκτικότητα άνω τών 3% λιπαρών, ο οποίος είχε πωλήσεις πέρυσι ύψους 37,4% σε αξία και 15,1 χιλιάδες τόνους σε όγκο, ενώ σημείωσε σημείωσε αύξηση 75,56% και 68,24% αντίστοιχα.

Η περίπτωση της Βρετανίας

Με χαμηλότερες επιδόσεις κινήθηκε ο τύπος γιαουρτιού με περιεκτικότητα κάτω των 6% λιπαρών. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις του ανήλθαν στα 28,3 εκατ. ευρώ και όγκος των πωλήσεων ανήλθε στα 13,8 χιλιάδες τόνους, σημειώνοντας αύξηση κατά 40,27% και 46,66% αντίστοιχα.

Φέτος, στους πρώτους πέντε μήνες του 2025, οι πωλήσεις του γιαουρτιού συνολικά στη Βρετανία αναπτύσσονται με ρυθμό 50% και η φέτα με με 20%!. Για την ιστορία βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι τη βρετανική αγορά – κι όχι μόνο, αλλά και τις συνολικές εξαγωγές γιαουρτιού – την άνοιξε πρώτη ΦΑΓΕ στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ωστόσο ένα από τα μειονεκτήματα της εξαγωγής ελληνικού γιαουρτιού – τστη Βρετανία, είναι το γεγονός ότι περίπου οι ποσότητες τις συνέπειες τις υφίστανται οι γαλακτοβιομηχανίες στο σκέλος της κερδοφορίας τους – αφορούν σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

