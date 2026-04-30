Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του

Στις 13:00 το μεσημέρι έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπως ήταν προγραμματισμένο, ο 89χρονος δράστης της διπλής ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο της Λουκάρεως, την περασμένη Τρίτη.

Ο 89χρονος πρόκειται να απολογηθεί για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα αναμένεται ενώπιον της 3ης Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αθηνών. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει είναι ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει και ότι ενήργησε σε κατάσταση απελπισίας θέλοντας μόνο να ταρακουνήσει το σύστημα επειδή τυραννιόταν επί χρόνια.

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων – ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο. Τα άλλα δύο κακουργήματα αφορούν στην διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και στην διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό. Οι δικαστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, εφόσον κρίνουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου κινδύνου ή ανάγκης κράτησης.

Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, δεδομένου του ιστορικού του και της προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Αν προφυλακιστεί, ενδεχομένως να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση

«Δεν ψάχνει ελαφρυντικά και δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση»

Ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, περιγράφει τον πελάτη του ως απογοητευμένο μέχρι ακραίας απελπισίας γιατί αντί να δικαστεί το 2019 τον έκλεισαν στο Δαφνί για ένα μήνα, σωματικά και πνευματικά υγιή, αλλά και αποφασισμένο να μη δηλώσει μεταμέλεια.

«Με ταλαιπώρησαν 20 χρόνια, με κορόιδεψαν, με χλεύασαν και αντί να μού δώσουν σύνταξη, πλαστογράφησαν τα βιβλιάρια ασθένειας που είχα στείλει από την Αμερική» είναι τα λόγια του όπως τα έχει μεταφέρει ο συνήγορός του μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ο 89χρονος είχε στόχο να συνεχίσει οδικώς για το Στρασβούργο όπου είχε ήδη προσφύγει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με όσα έχει πει ο δικηγόρος του, ο 89χρονος «δεν ψάχνει ελαφρυντικά και δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, αφού πυροβόλησε στο έδαφος και άφησε την καραμπίνα στο Πρωτοδικείο», ενώ «δεν θέλει να πεθάνει ούτε στο γηροκομείο ούτε στο φρενοκομείο».

«Φυσικά η συμπεριφορά του δικαιολογεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ωστόσο, πριν από πέντε χρόνια είχε προειδοποιήσει ότι θα τουφεκίσει και αντί να οδηγηθεί στα δικαστήρια τον έκλεισαν στο Δαφνί. Την βία την καταδικάζουμε όλοι αλλά να ξανασκεφτεί ο προϊστάμενος του ΕΦΚΑ πόσο έχουν ταλαιπωρήσει και ισοπεδώσει ανθρώπους και οικογένειες για να βγάλουν σύνταξη, τη στιγμή που στη Γερμανία η διαδικασία γίνεται σε έναν μήνα», έχει πει στο ίδιο μέσο ο κ. Νουλέζας.

Ο ίδιος έξω από τα δικαστήρια, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας, επανέλαβε την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει: «Κατηγορηματικά δηλώνω για λογαριασμό του ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει συνάνθρωπό του. Αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη του για αυτό το γεγονός. Ήταν αγανακτισμένος. Ήταν μια πράξη απόγνωσης, απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκεσε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή της σύνταξής του. Είχε προαναγγείλει ότι θα ενεργούσε έτσι».

Ακολούθως, ο κ. Νουλέζας συμπλήρωσε: «Μου είπε ότι ήταν υποτυπώδη τα μέτρα φύλαξης και το μοναδικό που ήθελε, ήθελε να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει εντός εισαγωγικών και κυρίως να τους στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει ο ΕΦΚΑ όταν πρόκειται κυρίως για απονομή σύνταξης, να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σεβασμό έναν πολίτη όπως ο συγκεκριμένος που έπαιρνε σύνταξη από την Αμερική και την Γερμανία και του είχαν φερθεί υποδειγματικά».

Ο 89χρονος, σημειώνει ο συνήγορός του, «κατηγορεί τον ΕΦΚΑ ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του στα βιβλιάρια ασθενείας και υγείας, τα οποία εξαφάνισε, τα οποία εστάλησαν μέσω του αμερικανικού φορέα». Επίσης, ο κατηγορούμενος «δεν θέλει να αναγνωριστεί ως ψυχικά και νοητικά διαταραγμένος και το μόνο που έχει να πει είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και εκφράζει την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του ότι δεν μπόρεσε να βρει το δίκιο του ούτε και στη δικαιοσύνη. Είναι ήρεμος, φυσιολογικός και έχει σώας τας φρένας».

Όσον αφορά το γιατί βρέθηκε στην Πάτρα, ο κ. Νουλέζας δήλωσε ότι ο 89χρονος «θα πήγαινε στο Στρασβούργο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί αντίστοιχα γιατί και εκεί η υπόθεσή του δεν εκδικάστηκε και ουσιαστικά απορρίφθηκε και αυτό τον γέμισε με απελπισία και έκανε αυτή την απονενοημένη πράξη. Αυτή την ακραία, θα έλεγα. Φυσικά, και αποδοκιμάζουμε τη βία, πολύ περισσότερο την ένοπλη».