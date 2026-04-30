newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Ελλάδα 30 Απριλίου 2026, 13:21

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

Στις 13:00 το μεσημέρι έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπως ήταν προγραμματισμένο, ο 89χρονος δράστης της διπλής ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο της Λουκάρεως, την περασμένη Τρίτη.

Ο 89χρονος πρόκειται να απολογηθεί για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα αναμένεται ενώπιον της 3ης Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αθηνών. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει είναι ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει και ότι ενήργησε σε κατάσταση απελπισίας θέλοντας μόνο να ταρακουνήσει το σύστημα επειδή τυραννιόταν επί χρόνια.

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων – ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο. Τα άλλα δύο κακουργήματα αφορούν στην διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και στην διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό. Οι δικαστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, εφόσον κρίνουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου κινδύνου ή ανάγκης κράτησης.

Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, δεδομένου του ιστορικού του και της προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Αν προφυλακιστεί, ενδεχομένως να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση

«Δεν ψάχνει ελαφρυντικά και δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση»

Ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, περιγράφει τον πελάτη του ως απογοητευμένο μέχρι ακραίας απελπισίας γιατί αντί να δικαστεί το 2019 τον έκλεισαν στο Δαφνί για ένα μήνα, σωματικά και πνευματικά υγιή, αλλά και αποφασισμένο να μη δηλώσει μεταμέλεια.

«Με ταλαιπώρησαν 20 χρόνια, με κορόιδεψαν, με χλεύασαν και αντί να μού δώσουν σύνταξη, πλαστογράφησαν τα βιβλιάρια ασθένειας που είχα στείλει από την Αμερική» είναι τα λόγια του όπως τα έχει μεταφέρει ο συνήγορός του μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ο 89χρονος είχε στόχο να συνεχίσει οδικώς για το Στρασβούργο όπου είχε ήδη προσφύγει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με όσα έχει πει ο δικηγόρος του, ο 89χρονος «δεν ψάχνει ελαφρυντικά και δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, αφού πυροβόλησε στο έδαφος και άφησε την καραμπίνα στο Πρωτοδικείο», ενώ «δεν θέλει να πεθάνει ούτε στο γηροκομείο ούτε στο φρενοκομείο».

«Φυσικά η συμπεριφορά του δικαιολογεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ωστόσο, πριν από πέντε χρόνια είχε προειδοποιήσει ότι θα τουφεκίσει και αντί να οδηγηθεί στα δικαστήρια τον έκλεισαν στο Δαφνί. Την βία την καταδικάζουμε όλοι αλλά να ξανασκεφτεί ο προϊστάμενος του ΕΦΚΑ πόσο έχουν ταλαιπωρήσει και ισοπεδώσει ανθρώπους και οικογένειες για να βγάλουν σύνταξη, τη στιγμή που στη Γερμανία η διαδικασία γίνεται σε έναν μήνα», έχει πει στο ίδιο μέσο ο κ. Νουλέζας.

Ο ίδιος έξω από τα δικαστήρια, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας, επανέλαβε την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει: «Κατηγορηματικά δηλώνω για λογαριασμό του ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει συνάνθρωπό του. Αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη του για αυτό το γεγονός. Ήταν αγανακτισμένος. Ήταν μια πράξη απόγνωσης, απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκεσε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή της σύνταξής του. Είχε προαναγγείλει ότι θα ενεργούσε έτσι».

Ακολούθως, ο κ. Νουλέζας συμπλήρωσε: «Μου είπε ότι ήταν υποτυπώδη τα μέτρα φύλαξης και το μοναδικό που ήθελε, ήθελε να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει εντός εισαγωγικών και κυρίως να τους στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει ο ΕΦΚΑ όταν πρόκειται κυρίως για απονομή σύνταξης, να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σεβασμό έναν πολίτη όπως ο συγκεκριμένος που έπαιρνε σύνταξη από την Αμερική και την Γερμανία και του είχαν φερθεί υποδειγματικά».

Ο 89χρονος, σημειώνει ο συνήγορός του, «κατηγορεί τον ΕΦΚΑ ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του στα βιβλιάρια ασθενείας και υγείας, τα οποία εξαφάνισε, τα οποία εστάλησαν μέσω του αμερικανικού φορέα». Επίσης, ο κατηγορούμενος «δεν θέλει να αναγνωριστεί ως ψυχικά και νοητικά διαταραγμένος και το μόνο που έχει να πει είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και εκφράζει την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του ότι δεν μπόρεσε να βρει το δίκιο του ούτε και στη δικαιοσύνη. Είναι ήρεμος, φυσιολογικός και έχει σώας τας φρένας».

Όσον αφορά το γιατί βρέθηκε στην Πάτρα, ο κ. Νουλέζας δήλωσε ότι ο 89χρονος «θα πήγαινε στο Στρασβούργο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί αντίστοιχα γιατί και εκεί η υπόθεσή του δεν εκδικάστηκε και ουσιαστικά απορρίφθηκε και αυτό τον γέμισε με απελπισία και έκανε αυτή την απονενοημένη πράξη. Αυτή την ακραία, θα έλεγα. Φυσικά, και αποδοκιμάζουμε τη βία, πολύ περισσότερο την ένοπλη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Στη Θεσσαλονίκη 30.04.26

Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε

Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

Σύνταξη
«Θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων» – Όσα είπε ο 89χρονος πιστολέρο στον αστυνομικό που τον συνέλαβε
Στην Πάτρα 30.04.26

«Θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων» - Όσα είπε ο 89χρονος πιστολέρο στον αστυνομικό που τον συνέλαβε

Ο 89χρονος είχε γεμάτο 38άρι σε ειδική επιχειρησιακή θήκη μασχάλης - «Είχαμε την πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος, οπότε περιμέναμε να κατέβει στο λόμπι για να έχουμε μεγαλύτερο οπτικό πεδίο»

Σύνταξη
Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική
Αγωνιστικές διεκδικήσεις 30.04.26

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά, δεμένα τα πλοία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική

Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα ζητεί από το ΝΣΚ ο Πιερρακάκης

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό με το πατίνι προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Σύνταξη
Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Ελλάδα 30.04.26

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
Σφοδρά πυρά 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
Global Sumud Flotilla 30.04.26

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Σύνταξη
Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Σύνταξη
Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)

Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...

Σύνταξη
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος στο Ιράν: Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος για τις ΗΠΑ – Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
Ακρόαση στο Κογκρέσο 30.04.26

Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ - Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε στις ΗΠΑ 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες

Σύνταξη
Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Ανοιχτά της Κρήτης 30.04.26

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Σύνταξη
Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Στη Βουλή 30.04.26

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Στη Θεσσαλονίκη 30.04.26

Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε

Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Cookies