Υψηλά πρόστιμα στις πλατφόρμες που δεν θα συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση για την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media, προανήγγειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Η κυβέρνηση προτρέπει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet για την επιβεβαίωση της ηλικίας»

Υπενθυμίζεται ότι στη σχετική ανακοίνωση προχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου γνωστοποίησε ότι η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε τα επόμενα βήματα για την προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι οι απαγορεύσεις ισχύουν για το Facebook, το Instagram, το Snapchat και το TikTok.

Social Media: Πώς θα επιβεβαιώνεται η ηλικία

«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να προετοιμαστούν. Με όση βεβαιότητα μπορεί να έχουν από τα στοιχεία που συλλέγουν, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτός ο λογαριασμός ανήκει σε ένα παιδί κάτω των 15 ετών. Θα πρέπει, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, όπου θα εφαρμοστεί το μέτρο, να ζητήσουν επιβεβαίωση του λογαριασμού του χρήστη με όποιο μηχανισμό εκείνες κρίνουν», τόνισε ο υπουργός.

Την ίδια ώρα, προανήγγειλε «υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν», ενώ γνωστοποίησε ότι «η κύρωση θα επιβάλλεται στις έδρες τους».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κυβέρνηση προτρέπει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet για την επιβεβαίωση της ηλικίας. Ωστόσο, όπως είπε, λόγω της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς «κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υποχρεώσει την πλατφόρμα να χρησιμοποιήσει έναν τέτοιον μηχανισμό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εμείς έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας».

Σχετικά με τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία, ανέφερε ότι «πρακτικά μπορεί να γίνει μια καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τον υπεύθυνο εθνικό φορέα για τη λειτουργία της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Έπειτα, η ΕΕΤΤ ειδοποιεί τον αντίστοιχο φορέα της Ιρλανδίας, όπου οι περισσότερες πλατφόρμες έχουν έδρα, και παράλληλα ειδοποιείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Καταληκτικά, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ενημέρωσης των γονέων. «Εάν την ώρα που ζητηθεί από την πλατφόρμα η επιβεβαίωση της ηλικίας, το παιδί πάρει το κινητό του γονιού του και δώσει τα στοιχεία του, τότε προφανώς το παιδί θα συνεχίσει να έχει λογαριασμούς. Για αυτόν τον λόγο θέλουμε να ενημερώσουμε γονείς και μαθητές από Σεπτέμβριο», σημείωσε.