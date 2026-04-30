Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 34χρονο διαρρήκτη – Βίντεο ντοκουμέντο
Ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει - Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών και πένσα
- Βίντεο ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη - Ο δράστης του επιτέθηκε με κατσαβίδι
- Μαχαίρωσαν 30χρονο στην κοιλιά στην Ανάβυσσο – Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του
- Παραιτήθηκε με αιχμές γιατρός στην Κρήτη – «Μένει χωρίς γιατρό το ΕΚΑΒ Χανίων»
- Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Fuel Pass, ανεξαρτήτως ΑΦΜ
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συλλαμβάνει 34χρονο που αποπειράθηκε να διαρρήξει αποθήκες πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού, έρχεται στη δημοσιότητα.
Όλα έγιναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όταν ο 34χρονος μαζί με ένα ακόμη άτομο που είχε ρόλο «τσιλιαδόρου», διέρρηξε την κεντρική είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού και αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό, κατευθύνθηκε στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων.
Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, που υπηρετεί στην Άμεση Δράση, ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος προσέγγισε τον δράστη προκειμένου να αποτρέψει την ολοκλήρωση της κλοπής.
Κατά την προσέγγιση, ο 34χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του αστυνομικού προτάσσοντας κατσαβίδι, επιχειρώντας να τον τραυματίσει.
Ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει.
Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν στο σημείο τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού.
Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία όπως 3 κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών και πένσα.
- Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
- Δήμος Μετεώρων: Περισσότερες από 350 οικογένειες στηρίζει το κοινωνικό παντοπωλείο
- Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
- Παλιός πύραυλος της SpaceX θα στουκάρει στη Σελήνη με ταχύτητα μετεωρίτη
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Μάιος 2026]
- Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
- Ο Μιλουτίνοφ βγήκε MVP των πρώτων αναμετρήσεων των play off της Euroleague (pic)
- Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός – Υποψίες για διαρροή αερίου
