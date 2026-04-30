Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συλλαμβάνει 34χρονο που αποπειράθηκε να διαρρήξει αποθήκες πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού, έρχεται στη δημοσιότητα.

Όλα έγιναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όταν ο 34χρονος μαζί με ένα ακόμη άτομο που είχε ρόλο «τσιλιαδόρου», διέρρηξε την κεντρική είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού και αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό, κατευθύνθηκε στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων.

Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, που υπηρετεί στην Άμεση Δράση, ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος προσέγγισε τον δράστη προκειμένου να αποτρέψει την ολοκλήρωση της κλοπής.

Κατά την προσέγγιση, ο 34χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του αστυνομικού προτάσσοντας κατσαβίδι, επιχειρώντας να τον τραυματίσει.

Ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν στο σημείο τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού.

Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία όπως 3 κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών και πένσα.