Η Meta λανσάρει συνδρομητικό Instagram – Τι αλλάζει για τους χρήστες
Η Meta δοκιμάζει μια νέα συνδρομητική υπηρεσία για το Instagram, η οποία προσφέρει στους χρήστες «αποκλειστικές» λειτουργίες.
- «Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
- Συνελήφθη ξανά η 77χρονη από τη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του συζύγου της
- Γιορτή σήμερα 1 Απριλίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ
Η Meta ξεκίνησε -σε ορισμένες χώρες- τη δοκιμή μιας premium συνδρομής στο Instagram με την ονομασία «Instagram Plus» και υπόσχεται να παρέχει στους συνδρομητές πρόσβαση σε αποκλειστικές λειτουργίες.
Tο Instagram ετοιμάζει μια από τις πιο ριζικές αλλαγές
Σύμφωνα με διαρροές η συνδρομή συνοδεύεται από σειρά εργαλείων που δεν είναι διαθέσιμα στους υπόλοιπους χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.
Οι νέες δυνατότητες που δίνει
Η λίστα περιλαμβάνει δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών «κοινών» για δημοσιεύσεις «Stories», πληροφορίες για το ποιοι έχουν ξαναδεί ένα «Story», αναζήτηση στη λίστα των ατόμων που το έχουν δει, καθώς και προεπισκόπηση «Stories» πριν από τη δημοσίευση.
Οι συνδρομητές θα μπορούν επίσης να δημιουργούν απεριόριστες λίστες κοινού για τα «Stories», πέρα από τη λίστα «στενοί φίλοι». Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το ποιος βλέπει κάθε «Story», ομαδοποιώντας τους ακόλουθους σε διαφορετικές λίστες, αντί να έχουν μόνο την επιλογή να μοιράζονται το περιεχόμενο με όλους ή με μία μόνο περιορισμένη ομάδα.
Επιπλέον, οι συνδρομητές θα μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια των «Stories» τους για επιπλέον 24 ώρες και να επιλέξουν να τα προβάλλουν έως μία φορά την εβδομάδα, αυξάνοντας την προβολή τους, καθώς θα εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας, στους ακολούθους τους.
Σε ποιες χώρες ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία
Το πακέτο εμφανίζεται να δίνει έμφαση σε επιπλέον επιλογές προβολής, ελέγχου κοινού και διαχείρισης περιεχομένου, με στόχο τους πιο ενεργούς χρήστες της πλατφόρμας.
Αν και η Meta δεν αποκάλυψε σε ποιες χώρες δοκιμάζει τη συνδρομή premium, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δοκιμή πραγματοποιείται στο Μεξικό, στην Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνδρομή επί πληρωμή στο Instagram είναι ξεχωριστή από το Meta Verified, το οποίο απευθύνεται σε δημιουργούς περιεχομένου και επιχειρήσεις και προσφέρει λειτουργίες όπως το σήμα επαλήθευσης και προστασία από πλαστοπροσωπία έναντι μηνιαίου τέλους. Το Instagram Plus, αντίθετα, έχει σχεδιαστεί για τους απλούς χρήστες.
- Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει σε «δύο ή τρεις εβδομάδες», δηλώνει ο Τραμπ
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Περικοπές στη χρήση πετρελαίου και αερίου
- Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναβαθμίστηκε από τον MSCI και επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές
- Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς «έσβησε» 17 δισ. δολάρια από τον κλάδο των μεταφορών
- Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
- Η Meta λανσάρει συνδρομητικό Instagram – Τι αλλάζει για τους χρήστες
- Γιορτή σήμερα 1 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 01.04.2026]
