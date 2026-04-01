Η Meta λανσάρει συνδρομητικό Instagram – Τι αλλάζει για τους χρήστες

Η Meta ξεκίνησε -σε ορισμένες χώρες- τη δοκιμή μιας premium συνδρομής στο Instagram με την ονομασία «Instagram Plus» και υπόσχεται να παρέχει στους συνδρομητές πρόσβαση σε αποκλειστικές λειτουργίες.

Tο Instagram ετοιμάζει μια από τις πιο ριζικές αλλαγές

Σύμφωνα με διαρροές η συνδρομή συνοδεύεται από σειρά εργαλείων που δεν είναι διαθέσιμα στους υπόλοιπους χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Οι νέες δυνατότητες που δίνει

Η λίστα περιλαμβάνει δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών «κοινών» για δημοσιεύσεις «Stories», πληροφορίες για το ποιοι έχουν ξαναδεί ένα «Story», αναζήτηση στη λίστα των ατόμων που το έχουν δει, καθώς και προεπισκόπηση «Stories» πριν από τη δημοσίευση.

Οι συνδρομητές θα μπορούν επίσης να δημιουργούν απεριόριστες λίστες κοινού για τα «Stories», πέρα από τη λίστα «στενοί φίλοι». Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το ποιος βλέπει κάθε «Story», ομαδοποιώντας τους ακόλουθους σε διαφορετικές λίστες, αντί να έχουν μόνο την επιλογή να μοιράζονται το περιεχόμενο με όλους ή με μία μόνο περιορισμένη ομάδα.

Επιπλέον, οι συνδρομητές θα μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια των «Stories» τους για επιπλέον 24 ώρες και να επιλέξουν να τα προβάλλουν έως μία φορά την εβδομάδα, αυξάνοντας την προβολή τους, καθώς θα εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας, στους ακολούθους τους.

Σε ποιες χώρες ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία

Το πακέτο εμφανίζεται να δίνει έμφαση σε επιπλέον επιλογές προβολής, ελέγχου κοινού και διαχείρισης περιεχομένου, με στόχο τους πιο ενεργούς χρήστες της πλατφόρμας.

Αν και η Meta δεν αποκάλυψε σε ποιες χώρες δοκιμάζει τη συνδρομή premium, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δοκιμή πραγματοποιείται στο Μεξικό, στην Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνδρομή επί πληρωμή στο Instagram είναι ξεχωριστή από το Meta Verified, το οποίο απευθύνεται σε δημιουργούς περιεχομένου και επιχειρήσεις και προσφέρει λειτουργίες όπως το σήμα επαλήθευσης και προστασία από πλαστοπροσωπία έναντι μηνιαίου τέλους. Το Instagram Plus, αντίθετα, έχει σχεδιαστεί για τους απλούς χρήστες.