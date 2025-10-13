«Νοκ-άουτ για 2-3 βδομάδες ο Όλμο στην Μπαρτσελόνα – Χάνει Ολυμπιακό και Ρεάλ»

Χωρίς τον Ντάνι Όλμο θα πορευτεί η Μπαρτσελόνα τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες, σύμφωνα με Μέσα στην Ισπανία, με τον Ισπανό μέσο να έχει αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής ομάδας, μετά από μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Κάπως έτσι, ο Όλμο δεν θα βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού (21/10), ενώ όπως όλα δείχνουν θα χάσει και το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης λίγες μέρες μετά.

🚨OFICIAL: DANI OLMO sufre una «lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, sin afectación conectiva» El club informa que su evolución marcará la disponibilidad. Algunos medios estiman que podría estar entre 2 y 3 semanas de baja. Seria duda para «El Clásico» del 26/10. pic.twitter.com/BytfirYh7U — a Partido Unico (@aPartidoUnico) October 13, 2025

Δεν είναι μόνο ο Όλμο

Τα προβλήματα τραυματισμών στην Μπαρτσελόνα συνεχίζονται, αυτή τη φορά με τον Φεράν Τόρες. Ο 25χρονος επιθετικός ένιωσε μυϊκές ενοχλήσεις μετά τον αγώνα της Ισπανίας με τη Γεωργία και τέθηκε εκτός για την αναμέτρηση απέναντι στη Βουλγαρία την Τρίτη (14/10).

Ο Τόρες αναμένεται να επιστρέψει στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ούτως ώστε να γίνει γνωστό το διάστημα που θα απουσιάσει από το σύνολο του Χάνσι Φλικ, μία εβδομάδα πριν την αναμέτρηση για το Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό (21/10).