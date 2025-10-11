«Χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Όλμο» – Τι γράφουν στην Ισπανία για τον τραυματισμό του

Φαίνεται πως πολύ δύσκολα θα δώσει το «παρών» ο Ντάνι Όλμο στην αναμέτρηση του Μονζουίκ της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό την 21η Οκτωβρίου (19:45), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Ισπανός δεν προλαβαίνει τον αγώνα με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η «Sport» τονίζει ότι ο Όλμο θα χάσει και τα ματς με Χιρόνα και Ρεάλ Μαδρίτης για τη La Liga. Στον σύλλογο βρίσκονται εν αναμονή των ιατρικών εξετάσεων του ποδοσφαιριστή, αλλά όλα δείχνουν πως δεν θα είναι διαθέσιμος για όλες τις προαναφερθείσες αναμετρήσεις.

Τι γράφουν στην Ισπανία για την κατάσταση του Ντάνι Όλμο:

Το δημοσίευμα λέει τα εξής: «Ο Όλμο αποχωρεί από την αποστολή της Ισπανίας και επιστρέφει στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί σε εξετάσεις λόγω μίας ενόχλησης στη γάμπα. Ο Φλικ χάνει ένα από τα πιο πολύτιμα όπλα του και θα πρέπει να βρει εναλλακτικές λύσεις ενόψει των αγώνων με τη Χιρόνα και τον Ολυμπιακό. Η συμμετοχή του στο clásico κόντρα στη Ρεάλ είναι αμφίβολη».