Όλμο: «Παίζουμε στην έδρα της Ίντερ αλλά έχουμε κερδίσει και μέσα στο Μπερναμπέου»

Ο Ντάνι Όλμο παραδέχθηκε ότι η γηπεδούχος Ίντερ θα έχει το πλεονέκτημα επί της Μπαρτσελόνα στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League, ωστόσο ο Ισπανός χαφ των «μπλαουγκράνα» επεσήμανε ότι η ομάδα του δεν θα φοβηθεί το ματς στο «Τζουζέπε Μεάτσα», αφού φέτος έχει καταφέρει να κερδίσει και μέσα «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Παράλληλα, ο Όλμο στάθηκε στην μέχρι στιγμής θητεία του στον καταλανικό σύλλογο, λέγοντας πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την χρόνια που κάνει και πως θέλει να κατακτήσει και άλλους τίτλους με την φανέλα της «Μπάρτσα».

Μπορεί ο παράγοντας έδρας να επηρεάσει; «Το γεγονός ότι παίζουμε στο Μεάτσα μπορεί να ευνοεί την Ίντερ, αλλά έχουμε κερδίσει φέτος στο Μπερναμπέου, στο Μετροπολιτάνο, στο Σίγκαν Ιντούνα Παρκ…»

Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή; «Είναι ένας κρίσιμος αγώνας, το κίνητρο είναι τεράστιο. Είμαστε προετοιμασμένοι και ανυπομονούμε πολύ για την έναρξη του αγώνα».

Πώς αξιολογείς την πρώτη σου χρονιά στην Μπαρτσελόνα; «Είμαι χαρούμενος. Ήρθα εδώ για να κερδίσω και εχουμε ήδη κατακτήσει δύο τίτλους. Μας έχουν μείνει ακόμα δύο . Έχουν υπάρξει καταστάσεις όπου δεν νιώθω καλά, όπως τραυματισμοί, που διαταράσσουν τη συνέχεια. Έχω κίνητρο και είμαι 100% έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα».

🎙️ DANI OLMO: “The mood is good. We can’t wait for the game to start.” #InterBarça @ChampionsLeague pic.twitter.com/8xrXIqksVN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2025