Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το: «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Raffaele Fitto, συμμετείχε την Τετάρτη 06 Μαΐου 2026 σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»!

Η στρατηγική για το λεγόμενο “Right to Stay” επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να παραμείνουν και να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους, αντί να αναγκάζονται να μετεγκατασταθούν για λόγους εργασιακούς, οικονομικούς ή λόγω έλλειψης βασικών υπηρεσιών.

Η εναρκτήρια εκδήλωση έφερε σε επαφή τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εθνικούς και περιφερειακούς ηγέτες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τη διαμόρφωση της στρατηγικής.

Εκτός, από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Raffaele Fitto, βασικοί ομιλητές ήταν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, ο Υπουργός Οικονομικών και εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας Μάκης Κεραυνός, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Kata Tüttő και ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Enrico Letta.

Ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, πάντα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είχε σχετική ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Raffaele Fitto και πρόκειται να καταθέσει γραπτές προτάσεις στο πλαίσιο του κεντρικού ευρωπαϊκού διαλόγου για τη συνδιαμόρφωση της στρατηγικής, που ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο Φάνης Σπανός συναντήθηκε και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών & Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα με τον οποίο είχαν εκτενή συζήτηση για τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και τουριστικής ανάπτυξης την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Επίσης, ενημέρωσε τον Επίτροπο για τα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία της αύξησης των τουριστικών εσόδων κατά την τελευταία δεκαετία, που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν.

Σε αμφότερους τους υψηλόβαθμους συνομιλητές του, ο Φάνης Σπανός εξέφρασε την αδήριτη ανάγκη διατήρησης και προστασίας, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

«Στρατηγική για το δικαίωμα να παραμείνουμε και να ζήσουμε, να δημιουργήσουμε στον τόπο μας»

Με την ολοκλήρωση της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Βρεθήκαμε στην καρδιά των εξελίξεων και μεταφέραμε τον παλμό της Στερεάς Ελλάδας, της ελληνικής περιφέρειας στο Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί, όπου διαμορφώνεται η στρατηγική για το δικαίωμα να παραμείνουμε και να ζήσουμε, να δημιουργήσουμε στον τόπο μας. Μια κομβική ευρωπαϊκή πολιτική, που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αστυφιλίας και του δημογραφικού.

»Ζητήματα, τα οποία αναδείξαμε πρόσφατα και στην 50η Σύνοδο του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που διεξήχθη στο Στρασβούργο. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο Raffaele Fitto για την ειδική πρόσκληση και τη συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το “Right to Stay” περνά από την Πολιτική Συνοχής, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και είναι η πεμπτουσία της μάχης για τη δημογραφική προστασία της ελληνικής και ευρωπαϊκής περιφέρειας».