Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός υποδέχθηκε τη Μεγ. Τρίτη 07 Απριλίου 2026, στην έδρα της Περιφέρειας, στην πόλη της Λαμίας, τον εξοχότατο Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα κ. Fang Qiu.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Ηλίας Σανίδας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας & Αλιείας κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού κα. Φανή Παπαθωμά, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας κ. Κώστας Γαλάνης και από την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας οι συνεργάτες του Πρέσβη, κ. Luo Yang και κα. Tan Shuyin.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα με τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό και τον Πρέσβη κ. Fang Qiu να συζητούν και να διερευνούν την περαιτέρω συνεργασία στους τομείς του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας και της Αγροδιατροφής.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ζητήματα, όπως:

Η ενθάρρυνση περισσότερων Κινέζων με σχετικές δράσεις προκειμένου να επισκεφθούν τουριστικούς προορισμούς της Στερεάς Ελλάδας.

Οι δυνατότητες προώθησης στην αγορά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, προϊόντων της Στερεοελλαδίτικης γης.

Η βιομηχανική παραγωγή σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας και η προοπτική εξαγωγών.

Συμφωνήθηκε να συνεργαστούν την επόμενη περίοδο στελέχη της Περιφέρειας και της Πρεσβείας για την ανταλλαγή επισκέψεων, τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και για άλλες δράσεις.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός και ο Πρέσβης κ. Fang Qiu αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα, ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης!

«Καλωσορίσαμε στη Λαμία, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τον εξοχότατο Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Fang Qiu και μαζί με τους Αντιπεριφερειάρχες μας, είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός και πρόσθεσε:

«Οι χώρες μας έχουν ιστορική και πολιτιστική παράδοση πολλών χιλιετιών. Μας συνδέουν πολλά και επιθυμούμε να συνεργαστούμε πιο στενά, ειδικά σε κλάδους όπως ο Τουρισμός, η Επιχειρηματικότητα και ο Πρωτογενής τομέας, που αποτελούν και δυναμικά στοιχεία της δικής μας δραστηριότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ευχαριστώ τον Πρέσβη για τη συνεργασία που είχαμε και προσβλέπουμε στην υλοποίηση όσων προέκυψαν από τη σημερινή μας συνάντηση».

«Η Κίνα και η Ελλάδα συνδέονται με παραδοσιακή φιλία»

Η α.ε., Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα κ. Fang Qiu τόνισε: «Η Κίνα και η Ελλάδα συνδέονται με παραδοσιακή φιλία, ενώ οι λαοί των δύο χωρών διατηρούν στενούς δεσμούς αμοιβαίας κατανόησης και συμπάθειας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της χώρας, διαθέτει προνομιακή γεωγραφική θέση, πλούσιους ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους και παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας με την Κίνα.

Η κινεζική πλευρά είναι πρόθυμη να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ τοπικών επαρχιών και πόλεων της Κίνας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της γεωργίας και του τουρισμού, να ενισχύσει τις πολιτιστικές και διαπροσωπικές ανταλλαγές και να συμβάλει στη συνεχή προώθηση των σινοελληνικών σχέσεων σε νέα επίπεδα ανάπτυξης».