Επενδύει στην εξωστρέφεια η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γραφείο εξωστρέφειας ιδρύεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το νέο «Γραφείο Εξωστρέφειας» προορίζεται να αποτελεί ένα σταθερό σημείο υποστήριξης για τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο:

Την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους.

Τη διευκόλυνση πρόσβασης σε αγορές και συνεργασίες.

Την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Στερεάς Ελλάδας.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η δουλειά που κάνουμε χρόνια τώρα ως Περιφέρεια, σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο του τόπου μας, περνά σε άλλη διάσταση, αφού έχουμε πλέον στη διάθεσή μας μια σειρά εργαλείων και εφοδίων για την ανάδειξη επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών της Στερεάς Ελλάδας».

Προώθηση αγαθών στις αγορές του εξωτερικού

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Γαλάνης τόνισε μεταξύ άλλων: «Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και την ίδρυση του Γραφείου Εξωστρέφειας γίνεται ακόμη πιο ισχυρή η σχέση μας και πιο αποτελεσματική η συνεργασία μας με τη Γενική Γραμματεία και τους εποπτευόμενους φορείς.

Οι επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη αρωγή από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση στην προώθηση των προϊόντων τους στις αγορές του εξωτερικού. Γενικότερα αυξάνεται η δυναμική μας προς όφελος πάντα των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής μας οικονομίας».